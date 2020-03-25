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Владимир Путин выступил с обращением к россиянам из-за ситуации с коронавирусом

Владимир Путин выступил с обращением к россиянам из-за ситуации с коронавирусом

Только что 67-летний президент России Владимир Путин выступил с обращением к гражданам России по поводу ситуации с коронавирусом. Из-за этого он даже отменил свой полет в Санкт-Петербург, где должен был принять участие в заседании Совета по культуре.

Необходимость в этом возникла после совещания по вопросам поддержки граждан и экономики страны на фоне непростой мировой экономической ситуации, спровоцированной эпидемией коронавируса,

— объяснил решение Путина его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

В своем обращении глава государства отметил, что Россия не смогла "отгородиться от угрозы".

Во многих странах продолжает нарастать число заболевших. Под ударом оказалась вся мировая экономика. Уже сейчас прогнозируется ее спад. Благодаря заранее принятым мерам нам в целом удается пока сдерживать и широкое, и стремительное распространение болезни. Но мы с вами должны понимат, что Россия не может отгородиться от угрозы. Рядом с нашими границами находятся государства, уже серьезно пораженные эпидемией, и полностью заблокировать ее распространение в нашу страну, невозможно. Но то, что мы можем и уже делаем, — так это работать профессионально, организованно и на опережение. И главный приоритет здесь — жизнь и здоровье наших граждан.

— отметил президент.


Путин также обратился ко всем медицинским работникам и ученым.

Вы сейчас на переднем крае защиты страны. Сердечно благодарю всех вас за самоотверженный труд. Прошу граждан с предельным вниманием отнестись к рекомендациям враче и органов власти. От этого сейчас очень много зависит. Особенно это касается наиболее уязвимых групп населения: людей старшего поколения и тех, кто страдает хроническими заболеваниями. И для них, и для всех граждан сейчас стоит задача максимально снизить риски,

— сказал он.

Президент сказал, что из-за коронавируса будет перенесено голосование по поправкам в Конституцию, и объявил, что следующая неделя, с 28 марта по 5 апреля, в стране будет нерабочей, однако пообещал сохранение заработной платы.

Длинные выходные предусмотрены для того, чтобы снизить скорость распространения болезни,

— заявил Путин.


Все рекомендации необходимо обязательно соблюдать. Это может коснуться каждого. Надо поберечь и себя, и своих близких. Проявить дисциплину и ответственность. Поверьте, самое безопасное сейчас — побыть дома,

— добавил президент.

Все социальные пособия и льготы, положенные гражданам, в течение ближайших шести месяцев должны продлеваться автоматически, без предоствления каких-либо дополнительных справок и хождения по инстанциям. Надо поддержать семьи с детьми. Предлагаю выплачивать всем семьям, имеющим право на материнский капитал, дополнительно по пять тысяч рублей ежемесячно на каждого ребенка в возрасте трех лет включительно.Нужно поддержать всех, кто оказался на больничном или потерял работу. Предлагаю установить норму выплаты по больничному. Они должны рассчитываться, исходя из суммы не менее одного МРОТ в месяц. Пока такая норма будет действовать до конца текущего года, а затем примем решение с учетом ситуации.Экономика России, как и экономики других стран изза последствий эпидемии испытывает сильное негативное давление, и надо, как я уже сказал, поддержать тех, кто может столкнуться с потерей работы. Еще одна зона риска — это кредиты граждан. Понятно, что при резком сокращении доходов выплачивать долг сложно или просто невозможно. Предлагаю предусмотреть каникулы как по потребительским, так и ипотечным кредитам,

— отметил Путин.

Вчера Путин посетил больницу для зараженных коронавирусом в Коммунарке в Москве, где пообщался с главврачом и другими сотрудниками медицинского центра. Прежде чем войти в больницу, президент надел защитный костюм и респиратор.

Я посмотрел, как они трудятся, все на боевых постах. Не хочется употреблять вот этих вот военных выражений, но действительно все работают у вас как часики, как хороший механизм слаженный. Чувствуется, что люди знают, что делать, как делать, все у них есть, они эффективно применяют имеющуюся у них технику, аппаратуру, средства.

— отметил он после своего визита.

Новость дополняется.



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Добавлено: 25 мар 2020 в 16:49, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"

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