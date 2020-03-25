Власти предупредили иранцев: Игнорируете? Придёт вторая волна пандемии

Иран может столкнуться со второй волной вспышки коронавируса нового типа (Cjvid-19), если жители страны продолжат игнорировать ограничения, установленные ранее властями в целях борьбы с пандемией. Об этом сегодня, 25 марта, заявил официальный представитель правительства Исламской Республики Али Рабийи.

«К сожалению, некоторые иранцы проигнорировали требование представителей министерства здравоохранения и путешествовали во время праздника Новруз (Новый год по астрономическому солнечному календарю, отмечается у иранских и тюркских народов. — Ред.). Это может вызвать вторую волну коронавируса», — предупредил высокопоставленный чиновник, передаёт в среду государственное телевидение ИРИ.

«Все новые поездки между городами (страны) запрещены, и нарушители будут привлекаться к ответственности по всей строгости закона», — добавил Рабийи.

Как сообщало ИА Newstes, согласно последним данным Министерства здравоохранения ИРИ, в стране подтверждено 27 017 случаев заражения коронавирусной инфекцией, умерли 2077 человек. Выздоровели 9625 заразившихся инфекцией.

Напомним, Иран стал эпицентром распространения коронавируса на Ближнем Востоке. Первый случай инфицирования в стране был зарегистрирован 19 февраля в священном для шиитов городе Кум.