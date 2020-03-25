Волочкова, Пригожин и другие звезды раскрыли, чем они занимаются на карантине

В связи с пандемией коронавируса многие знаменитости вынуждены придерживаться самоизоляции. Иосиф Пригожин, Анастасия Волочкова и другие звезды рассказали Starhit, чем занимаются дома во время вынужденного отдыха.

Анастасия Волочкова поведала, что сейчас балует своего избранника блюдами собственного приготовления, хотя у нее в особняке есть кухарка. По словам балерины, возлюбленный оказался в восторге от ее пирога со шпинатом.

При это артистка продолжает держать себя в форме, а также ежедневно репетирует спектакль в домашнем театре.



"Самоизоляция не для того, чтобы сесть на печи и отдыхать, а наоборот, чтобы активизировать все свои способности, которыми нас наделил Господь. Я первая балерина, которая сделала live-stream — показала онлайн спектакль "Балерина и клоун", превратив его в миниатюру. А 30 марта планирую сделать еще один — на сцене в Зеленограде", - рассказала Волочкова.

В то же время Иосиф Пригожин решил в период самоизоляции засесть в гараже, где разбирает накопившийся хлам. Пригожин призвал всех заняться уборкой и следить за чистотой.

"Впервые за 17 лет у меня появилась возможность его разобрать. Весь хлам, который накопился за эти годы, теперь разложен по полочкам. Также вместе с Валерией провели ревизию в кабинете. Возвращаемся к книжкам. На день рождения, который у меня 2 апреля, уже получил в подарок 10 масок, костюм химзащиты и противогазы", - отметил супруг певицы Валерии.

Певица Лолита Милявская же предпочла максимально расслабиться, хотя совсем недавно не могла себе этого позволить. Звезда проводит время, наслаждаясь компанией нового возлюбленного.

"Я дома и, наконец-то, полноценно занимаюсь личной жизнью, меня это очень радует. Ничего не готовлю — банально нет к этому тяги, зато делаю разные спа-процедуры", - заявила Лолита.

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