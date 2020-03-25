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Новости » Шоу-бизнес » Врач порадовал коллег, исполнив арию из оперы Пуччини в больнице

Врач порадовал коллег, исполнив арию из оперы Пуччини в больнице

Врач порадовал коллег, исполнив арию из оперы Пуччини в больнице
Врач одной из больниц Великобритании решил порадовать сотрудников и исполнил прямо в больнице, во время небольшого перерыва арию Nessun dorma (None Shall Sleep) из оперы Джакомо Пуччини "Турандот". Видео позже опубликовал в Твиттере его коллега, сообщает Classic FM.

"Один из наших ординаторов Алекс, который еще и оперный певец, вернулся в NHS (Национальная служба здравоохранения Англии) во время вспышки коронавируса. Он выступает перед командой в спокойные периоды. Браво", — написал @Medic_Russell.

Публикацию положительно оценили пользователи. Тем более, что некоторые оказались знакомы с артистом.


объявил о введении карантина в стране: британцы смогут покидать свои дома только ради покупки товаров первой необходимости, для физических упражнений раз в день, по медицинским нуждам и ради поездки на работу (только если эта поездка "совершенно необходима").

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Добавлено: 25 мар 2020 в 06:35, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"

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