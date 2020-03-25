Врач порадовал коллег, исполнив арию из оперы Пуччини в больнице

Врач одной из больниц Великобритании решил порадовать сотрудников и исполнил прямо в больнице, во время небольшого перерыва арию Nessun dorma (None Shall Sleep) из оперы Джакомо Пуччини "Турандот". Видео позже опубликовал в Твиттере его коллега, сообщает Classic FM.
One of our SHO’s today is Alex who’s also an opera singer, returning to the NHS frontline during the COVID outbreak.— Russell (@Medic_Russell) March 22, 2020
He’s treating the team to some shows during quieter periods! Bravo! 🌹 pic.twitter.com/tVlsoYuVsm
"Один из наших ординаторов Алекс, который еще и оперный певец, вернулся в NHS (Национальная служба здравоохранения Англии) во время вспышки коронавируса. Он выступает перед командой в спокойные периоды. Браво", — написал @Medic_Russell.
Публикацию положительно оценили пользователи. Тем более, что некоторые оказались знакомы с артистом.
объявил о введении карантина в стране: британцы смогут покидать свои дома только ради покупки товаров первой необходимости, для физических упражнений раз в день, по медицинским нуждам и ради поездки на работу (только если эта поездка "совершенно необходима").