Врач порадовал коллег, исполнив арию из оперы Пуччини в больнице

One of our SHO’s today is Alex who’s also an opera singer, returning to the NHS frontline during the COVID outbreak.



He’s treating the team to some shows during quieter periods! Bravo! 🌹 pic.twitter.com/tVlsoYuVsm — Russell (@Medic_Russell) March 22, 2020

Врач одной из больниц Великобритании решил порадовать сотрудников и исполнил прямо в больнице, во время небольшого перерыва арию Nessun dorma (None Shall Sleep) из оперы Джакомо Пуччини "Турандот". Видео позже опубликовал в Твиттере его коллега, сообщает Classic FM.

"Один из наших ординаторов Алекс, который еще и оперный певец, вернулся в NHS (Национальная служба здравоохранения Англии) во время вспышки коронавируса. Он выступает перед командой в спокойные периоды. Браво", — написал @Medic_Russell.

Публикацию положительно оценили пользователи. Тем более, что некоторые оказались знакомы с артистом.

объявил о введении карантина в стране: британцы смогут покидать свои дома только ради покупки товаров первой необходимости, для физических упражнений раз в день, по медицинским нуждам и ради поездки на работу (только если эта поездка "совершенно необходима").