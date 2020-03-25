Врач призвал Путина готовиться к «итальянскому» сценарию с COVID-19

В России сейчас важно отработать «итальянский» сценарий развития ситуации с новой коронавирусной инфекцией. Такое мнение президенту Владимиру Путину высказал главный врач городской клинической больницы № 40 Департамента здравоохранения города Москвы (больница в Коммунарке) Денис Проценко.
По его словам, с медицинской точки зрения сейчас описано по большому счёту два сценария: «азиатский» сценарий, когда это быстро стихает, и «итальянский», когда это нарастает.
Ранее, как сообщало ИА Newstes, Владимир Путин посетил больницу в московском посёлке Коммунарка и ознакомился с ходом строительства инфекционного корпуса.
До этого президент провел совещание о мерах по борьбе с распространением коронавируса в России, на котором мэр Москвы Сергей Собянин констатировал, что в настоящее время в столице «около 500 зараженных коронавирусом» (по официальной статистике на 24 марта 290 — ИА Newstes).