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Новости » Россия » Врач призвал Путина готовиться к «итальянскому» сценарию с COVID-19

Врач призвал Путина готовиться к «итальянскому» сценарию с COVID-19

Врач призвал Путина готовиться к «итальянскому» сценарию с COVID-19

В России сейчас важно отработать «итальянский» сценарий развития ситуации с новой коронавирусной инфекцией. Такое мнение президенту Владимиру Путину высказал главный врач городской клинической больницы № 40 Департамента здравоохранения города Москвы (больница в Коммунарке) Денис Проценко.

По его словам, с медицинской точки зрения сейчас описано по большому счёту два сценария: «азиатский» сценарий, когда это быстро стихает, и «итальянский», когда это нарастает.

«Мне как врачу, не только главному, а как анестезиологу-реаниматологу видится, что очень важно отработать „итальянский“ сценарий. Если вдруг будет этот всплеск большой, и Москва по этому пути и пошла, наш госпиталь реально готов трансформироваться, если будет большое количество больных. Прямо сейчас мы готовы из 606 коек превратить 190 в реанимационные, плюс поднимаем аппараты ИВЛ со складов, все эти 600 коек становятся большим реанимационным центром, который собирает специалистов со всего города, высоких компетенций, эта та самая „итальянская“ модель», — сказал медик.

Ранее, как сообщало ИА Newstes, Владимир Путин посетил больницу в московском посёлке Коммунарка и ознакомился с ходом строительства инфекционного корпуса.

До этого президент провел совещание о мерах по борьбе с распространением коронавируса в России, на котором мэр Москвы Сергей Собянин констатировал, что в настоящее время в столице «около 500 зараженных коронавирусом» (по официальной статистике на 24 марта 290 — ИА Newstes).


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Добавлено: 25 мар 2020 в 00:56, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"

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