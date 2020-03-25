Сегодня, 25 марта, министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил по телефону с алжирским коллегой Сабри Букадумом возможность оказания помощи Алжиру со стороны РФ в борьбе с коронавирусом. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

«Были обсуждены вопросы взаимодействия России и Алжира в борьбе с пандемией коронавируса, включая возможность оказания соответствующей помощи с российской стороны. Также затрагивались отдельные аспекты дальнейшего развития многоплановых российско-алжирских связей», — информировали в дипведомстве.

Как сообщало ИА Newstes , Россия уже оказывает помощь в борьбе с пандемией коронавируса Итальянской Республике — по договоренности президента РФ Владимира Путина с председателем Совета министров Италии Джузеппе Конте. Сегодня на авиабазу ВВС Италии «Практик де Маре» (30 километров юго-западнее Рима) прибыл пятнадцатый самолет Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России с оборудованием для диагностики и проведения дезинфекционных мероприятий.