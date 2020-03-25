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Новости » Главные новости » Житель Новокузнецка предлагал предпринимателям покашлять в офисе конкурентов

Житель Новокузнецка предлагал предпринимателям покашлять в офисе конкурентов

Житель Новокузнецка предлагал предпринимателям покашлять в офисе конкурентов

Фитнес-тренер из Новокузнецка предложил бизнесменам свою новую услугу: прийти к конкурентам после поездки в Китай, покашлять на них и сообщить после этого в больницу. "Предпринимателем" уже заинтересовался Следственный комитет.

"Приду к вашим конкурентам после поездки в Китай. Посетим офис/заведение вашего конкурента, будем кашлять/чихать. После обратимся в медицинское учреждение о подозрительных симптомах и сообщим, что посещали", - говорится в объявлении. Стоимость "услуги" автор оценил в 50 тыс. рублей.

Автором объявления оказался 21-летний фитнес-тренер из Новокузнецка. Он объяснил, что просто пытался привлечь внимание к своей странице: в Китае он не был и коронавирусом Covid-19 не заражен.

"По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области - Кузбассу проводится доследственная проверка. Следствию предстоит установить обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", - указали в СК.

25 марта стало известно, что число новых случаев заражения коронавирусом Covid-19 в России возросло до 658. Последние данные о ситуации с Covid-2019 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.


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Добавлено: 25 мар 2020 в 14:14, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"

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