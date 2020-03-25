Звезда фильма «Тихоокеанский рубеж 2» попала в больницу из-за коронавируса

Иванна СахноФото: Mario Anzuoni / Reuters

Голливудская актриса украинского происхождения Иванна Сахно попала в больницу из-за коронавируса. Фотография из клиники появилась в Instagram-stories артистки.

«Вот вам ежедневное напоминание о том, что надо оставаться дома и мыть руки. Эта штука [коронавирус] неприятная, и ни вы, ни ваши окружающие ее не хотят. Я в порядке, обо мне заботятся», — написала звезда фильма «Тихоокеанский рубеж 2».

О своем диагнозе Сахно сообщила 22 марта. Она рассказала, что из-за болезни испытывала боли в груди и животе, затрудненное дыхание и лихорадку. Кроме того, у актрисы периодически шла кровь из носа. «Социальное дистанцирование — наша гражданская обязанность. Давайте, пожалуйста, позаботимся друг о друге», — призвала она.

22-летняя Иванна Сахно известна по таким картинам, как «Шпион, который меня кинул», «Горные огни» и «Иван Сила». Она также снималась в сериале «Меломанка».

По последним данным, число скончавшихся из-за коронавируса достигло 16 559, общее число случаев заражения составило 382 тысячи, из них выздоровели 102 тысячи человек.