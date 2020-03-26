14 лет назад появились первые группы в «Одноклассниках»

Одну из наиболее популярных сетей в странах СНГ — «Одноклассники» — запустил русский веб-разработчик Альберт Попков, который пять лет трудился в Великобритании в сфере интернет-технологий. Вернувшись на родину, он попытался создать уникальный сервис, вобравший в себя популярные элементы соцсетей и в то же время предназначенный для удовлетворения потребностей пользователей русскоязычного сегмента.

26 марта 2006 года стартовал проект «Одноклассники», который первоначально был для его автора только хобби. Популярность новой социальной сети росла в геометрической прогрессии: за семь месяцев работы Попков собрал аудиторию в 1,5 миллиона участников.

Помимо большого количества рекламных блоков, сайт предлагал пользователям множество способов потратить свои собственные деньги: дарить друг другу подарки; отмечать оценками «5+» фотографии друзей; выкладывать снимки сверх предложенного лимита; пользоваться дополнительными смайликами в сообщениях; активировать режим «невидимка», если участник сети не хочет, чтобы он отображался в списке гостей. Если пользователь играл в игры, ему предоставлялось право улучшать свои возможности посредством небольших вложений электронными деньгами и платными SMS-сообщениями.

Осенью 2008 года социальная сеть «Одноклассники» ввела платную регистрацию, после чего многие участники сети объявили ей бойкот. Многие ушли из «Одноклассников» в бесплатные соцсети. В 2010 году платную регистрацию отменили. В этом же году сайт занимал пятое место по ежемесячному охвату аудитории российских интернет-пользователей 14-55 лет среди всех русскоязычных ресурсов. В 2011 года было зарегистрировано более 100 миллионов пользователей сайта, а в 2017 году их количество увеличилось до 330 миллионов пользователей. По последним данным, в месяц эту соцсеть только с мобильных устройств посещают около 35,5 млн. человек.