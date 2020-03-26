Аэропорт «Шереметьево» с 1 апреля закрывает один из терминалов

С 1 апреля столичный международный аэропорт «Шереметьево» закроет терминал D из-за снижения пассажиропотока на фоне коронавирусной пандемин. Об этом сегодня, 26 марта, сообщила пресс-служба аэропорта.

«С учетом сокращения пассажиропотока и введения дополнительных ограничений в сфере международных авиационных перевозок с 00:00 1 апреля 2020 г. терминал D будет временно закрыт на прилет и на вылет, — говорится в сообщении. — Оставшиеся международные рейсы на прилет и вылет из терминала D будут переведены в терминал F, внутренние — в терминал В».

Как сообщало ИА Newstes , с 27 марта Россия прекратит регулярное и чартерное международное авиасообщение. Исключение составят полеты, связанные с вывозом россиян из стран с широким распространением коронавируса. Решение было принято по итогам заседания президиума Координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавируса.