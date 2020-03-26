Александр и Мася Шпаки показали новый дом

Еще недавно звезды Instagram ютились в съемной квартире. Но недавно блогеры все же исполнили давнюю мечту, купив загородный особняк. Александра Шпака с супругой даже не смутил тот факт, что несколько лет назад в нем произошло жестокое убийство.

Сегодня чета провела экскурсию по коттеджу, который, по слухам, приобрела за 60 миллионов рублей. Пара активно занимается обустройством двухэтажных апартаментов, расположенных на участке в 15 соток. Впрочем, не обходится без проблем и переживаний.

«Для любого человека, переезд — это огромный стресс. Главное — как не разбить и перевезти в целости и сохранности, упаковать, погрузить, распаковать, разложить. И сразу впадаешь в панику. Без паники! Из Питера привезли винный шкаф с коллекцией и до единого бокала все было в сохранности. В Москве это уже второй переезд и реально не страшно, а просто волнительно. Но это приятные эмоции», — поделилась Мася с подписчиками.









Пользователи Сети уже по достоинству оценили новое жилье Шпаков. «Поздравляю с приобретением своего гнездышка»; «Офигеть у вас замок!»; «Шпак говорит, что скромный домик. Да там хоть в прятки играй! Поздравляем вас»; «Дом отличный. А главное — территория просто шикарная. Запах сосен... Покупка на все 100. С новосельем!» — отметили многие из них.

К слову, этот коттедж знаком многим представителям российского шоу-бизнеса. По крайней мере, именно так утверждает певица Сара Окс, которая тоже положила глаз на эту недвижимость.

«Он и правда шикарный. Там же снимали клип, в котором участвовал Никита Джигурда. А потом узнала, что ранее там произошло жестокое убийство. Об этом случайно услышала от нашей уборщицы. А ей проболталась служанка хозяйки дома, которая его нам и сдала. В общем, ее покойный муж был чиновником. В коттедж проникли бандиты и, угрожая пистолетом, стали требовать деньги и украшения. Затем они выстрелили в хозяев, которых предварительно связали. Мужчине попали прямо в сердце, и он умер… Предполагаю, что нынешние жители об этом просто не знают. Хотя, если не верить в энергетику и все такое, то можно и не заморачиваться», — рассказывала блондинка.

Сара, узнав о страшной трагедии, тут же съехала из злосчастного дома, в котором многое осталось от прежних хозяев: джакузи, мебель с позолотой...

Фото: Instagram