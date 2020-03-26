Ариана Гранде встречается с риелтором Далтоном Гомесом. Подписчики вычислили его по сторис

После громкого расставания с Питером Дэвидсоном 26-летняя Ариана Гранде предпочитает не афишировать свою личную жизнь, из-за чего ее преданным поклонникам приходится самим выяснять, с кем именно она встречается. На днях благодаря очередному такому расследованию интернет-пользователям удалось вычислить нового возлюбленного обладательницы премии "Грэмми". Им оказался Далтон Гомес — именно с ним папарацци застали Гранде за поцелуями в калифорнийском баре еще в феврале.





Ариана Гранде





Далтон Гомес

Как оказалось, Ариана Гранде сама намекнула своим фанатам на то, с кем встречается. Недавно она опубликовала сторис, на которых засветила нового избранника, с которым сейчас сидит на карантине из-за пандемии коронавируса. Несмотря на то что на кадрах Далтон сидит спиной к камере, внимательные пользователи сети узнали его по характерной татуировке на плече с изображением орла.

Может быть, у Арианы Гранде появился новый парень? Зовут Далтон Гомес. Как бы там ни было, я очень за нее счастлива, — заметила одна из пользовательниц твиттера.





О новом избраннике Гранде известно немного: он является элитным риелтором в Лос-Анджелесе и оформляет многомиллионные сделки. Далтон дружит с Майли Сайрус и другими звездами, однако не кичится этим, не афиширует личную жизнь и пускает на личную страницу в инстаграме только самых близких людей.





Далтон Гомес (крайний справа) с Майли Сайрус и друзьями

Западные СМИ сообщают, что Ариана и Далтон встречаются уже несколько месяцев. При этом ранее сообщалось, что Гранде рассталась с предыдущим бойфрендом, музыкантом Майки Фостером, только в начале марта. Папарацци даже видели звезду в компании экс-возлюбленного всего за несколько дней до свидания с Далтоном. Сама певица никаких комментариев по поводу предположений фанатов о ее новом избраннике пока не давала.





Ариана Гранде