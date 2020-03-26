Астраханская полиция призывает родителей не реагировать на фейковые сообщения

Управление МВД России по Астраханской области призывает родителей не реагировать на фейковые сообщения о полицейских рейдах по выявлению детей в торговых центрах и других общественных местах.

Массовая рассылка началась в родительских чатах мессенджеров и в группах в соцсетях, сообщается на сайте Управления МВД РФ по Астраханской области.

В сообщениях говорится о том, что сотрудники полиции проводят рейды по выявлению детей, которые гуляют на улице или в торговых центрах. Якобы данная мера введена в целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции. И родителей выявленных детей привлекут к ответственности.

В ведомстве отмечают, что в информационном пространстве выявили несколько вариантов подобных сообщений.

В Управлении подчеркивают, что это недостоверная информация и носит фейковый характер. Подобных ограничений, запретов или рейдов не вводилось.

Астраханская полиция напоминает, что в сложившейся ситуации лучше ориентироваться на официальные источники информации.

Кроме того в ведомстве подчеркнули, что за распространение лживой общественно значимой информации предусмотрено административное наказание.