BlaBlaCar притормозит: Сервис предупредил о приостановке с 29 марта

Сервис BlaBlaCar приостановит работу на территории Москвы с 29 марта. Как сообщили в пресс-службе компании, решение принято для борьбы с распространением коронавируса.

«Следуя требованиям руководства Москвы, в ночь с воскресенья на понедельник мы приостановим работу сервиса в столице. По запросу региональных властей мы будем готовы применить эту меру и в других городах и областях», — цитирует агентство «Москва» комментарий представителя компании.

При этом с 29 марта, как добавили в BlaBlaCar, сервис по всей стране ограничит число мест для бронирования до одного.

Как пояснили в компании, это делается «ради людей, которым даже в такой непростой ситуации необходимо совершать поездки — медицинских работников, сотрудников продолжающих работать предприятий, для тех, кто ухаживает за нуждающимися в помощи людьми».