Блогер облизал сиденье унитаза ради популярности и заразился коронавирусом

Кадр: Larz / TikTok

TikTok-блогер из Калифорнии, 21-летний американец по имени Ларс (Larz), облизал сиденье унитаза и записал себя на видео, чтобы поучаствовать в челлендже. Как сообщает Daily Mail, вскоре после съемок он рассказал, что заразился коронавирусом.

По словам блогера, он решился на запись такого ролика ради повышения собственной популярности и узнаваемости: подобные видео начали активно распространяться в TikTok. В соцсети их назвали «коронавирусным челленджем». Все, что нужно было сделать его участникам, — это облизать сиденье унитаза в общественном месте.

Ролик был опубликован 20 марта. Через два дня, 22 марта, блогер поделился видео из больницы и сообщил, что у него обнаружили коронавирус. В настоящее время видео уже недоступно, как и аккаунты Ларса. Его страница в TikTok неактивна, а профиль @gayshawnmendes в Twitter заблокирован.

Ларс подражал популярной TikTok-блогерше Аве Луизе (Ava Louise). 22-летняя девушка одной из первых сделала пост с облизыванием унитаза. Для съемки она выбрала туалетную комнату в самолете. Позже вирусное видео было удалено из ее профиля в TikTok. Луиза пояснила, что тщательно продезинфицировала туалетное сиденье, прежде чем облизывать его.

Ранее российская блогерша, писатель и модель Лена Ленина заявила, что излечилась от вызванной коронавирусом болезни благодаря советам матери. При этом во Франции, где она находилась в это время, она не сдавала тесты на коронавирус.