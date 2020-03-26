Большой театр начнет онлайн-трансляции спектаклей из "золотого фонда"

В Международный день театра, который отмечается 27 марта, Государственный академический большой театр впервые в своей истории представит в YouTube онлайн-трансляции ранее записанных спектаклей из своего "золотого фонда", сообщили в пресс-службе ГАБТа.

Откроет новый формат общения со зрителями легендарный балет "Лебединое озеро". Трансляции будут проходить на официальном канале Большого театра и не будут иметь географических ограничений. Для тех, кто не успеет посмотреть спектакль в реальном времени, записи сохранятся еще на 24 часа после трансляции.

Всего в период с 27 марта по 10 апреля Большой театр покажет шесть спектаклей, в числе которых оперы "Царская невеста" и "Борис Годунов", а также балеты "Спящая красавица", "Марко Спада", "Щелкунчик" и "Лебединое озеро".

"Как и вся наша страна, как и весь мир, мы оказались в очень непростой ситуации, с которой никогда ранее не сталкивались. Ситуации, когда пришлось закрыть театр и не показывать зрителям спектакли ни на одной из наших площадок. Терять контакт с публикой, конечно, мы не хотим. Театр всегда дарил людям уникальные эмоции, исключительные переживания. И пусть сегодня это возможно сделать только в виртуальном формате, но все- таки мы очень хотим показать в эти дни наши спектакли, записанные ранее", - отметил генеральный директор ГАБТа Владимир Урин, слова которого приводятся в сообщении.