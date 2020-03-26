Борис Акунин заразился коронавирусом

Борис Акунин сообщил, что у него диагностировали коронавирус. Сейчас писатель чувствует себя нормально и проходит лечение. По мнению автора, многие его поклонники напрасно так сильно боятся болезни.

63-летний Борис Акунин больше недели не выходил на связь с поклонниками в социальных сетях. Когда некоторые из подписчиков начали волноваться, писать решил сделать официальное заявление: он рассказал, что заразился коронавирусом.

«Я забросил Facebook, потому что валяюсь с модной болезнью. Малость окрепну — обязательно поделюсь впечатлениями. Спойлер: страх перед коронавирусом гораздо страшнее самого коронавируса. Осторожным быть нужно, а паниковать незачем», — сообщил автор.

Новость напугала многих фанатов Акунина, ведь коронавирус очень опасен для людей его возрастной группы. «Скорейшего выздоровления и берегите себя пожалуйста! Обнимаем Вас, хоть это нынче и не в моде»; «Вот только вчера взяла ваши книги перечитать в качестве духоподъемного средства! Поправляйтесь скорее»; «Надеюсь, все обойдется, и вы скоро снова будете с нами», — делились пожеланиями подписчики звезды.

Сам же Акунин явно настроен оптимистично. Сейчас писатель проходит лечение, но пока неизвестно, как его состояние оценивают медики.

Напомним, что в России подтверждено уже 840 случаев заражения. Из-за распространения коронавируса в ближайшие дни в стране будут закрыты торговые центры, кинотеатры и рестораны. Учебные заведения и детские сады уже не функционируют, а школьники занимаются на дому.

Вчера президент России Владимир Путин выступил с официальным заявлением по поводу эпидемии. Он призвал граждан со всей серьезностью отнестись к происходящему, чтобы не повторить «итальянский сценарий». На данный момент, Италии заражено уже 70 тысяч человек, а показатель смертности от коронавируса в стране самый высокий в мире.

Акунин — не первый из отечественных звезд, кто заразился коронавирусом. Два дня назад стало известно, что Лев Лещенко попал в больницу в Коммунарке с подозрением на болезнь. Сегодня диагноз певца подтвердился, и сейчас он находится с тяжелом состоянии.

Фото: David Levenson/Getty Images