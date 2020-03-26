Переговоры с Грузией будут продолжены в рамках Женевских дискуссий, заявил избранный президент Абхазии Аслан Бжания.

«У нас есть женевская площадка (Женевские дискуссии по Закавказью являются единственной платформой политического диалога между Сухумом, Цхинвалом и Тбилиси), переговоры там будут продолжены. Руководство Грузии должно найти в себе силы признать новую реальность», — заявил Бжания в интервью ТАСС.

Как отметил Бжания, после войны обычно не бывает так, как было до войны, война меняет границы.

«Говорить о том, что давайте вернем ситуацию, которая была до 1992 года… А ее можно вернуть? Можно вернуть жизни тысячи погибших абхазов, грузин, армян, русских? Невозможно. Также невозможно вернуть единство той Грузии, так же, как невозможно вернуть Советский Союз», — сказал он.

Чем быстрее Тбилиси осознает реальность, тем быстрее между Абхазией и Грузией будут установлены нормальные добрососедские отношения, «в которых мы заинтересованы», подчеркнул Бжания.

«Я неоднократно говорил и повторю еще раз — вопросы независимости абхазского государства, его территориальной целостности не могут быть предметом переговоров с кем-либо вообще», — заключил он.

ИА Newstes сообщало, что на повторных выборах президента Абхазии 22 марта Бжания набрал 56,5% голосов избирателей. За Адгура Ардзинба проголосовали 35,42% избирателей. За Леонида Дзапшба свой голос отдали 2,22% жителей республики.

Инаугурация Аслана Бжания намечена на 23 апреля.