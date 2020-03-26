Цены на смартфоны в России поднимутся на 20 процентов

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Смартфоны во втором квартале 2020 года в России подорожают на 10-20 процентов. Об этом предупредили участники рынка и эксперты в разговоре с газетой «Известия».

Рост цен коснется всех брендов, сказала директор по дистрибуции дивизиона «Широкопрофильная дистрибуция» компании Merlion Татьяна Скокова. По ее словам, те производители, которые имеют запасы на российских складах, могут поднять стоимость позже. Она уточнила, что подорожание будет связано не столько с коронавирусом, сколько с падением курса рубля.

В «Марвел-Дистрибуция», в свою очередь, считают, что существенные изменения расценок можно будет увидеть только к началу третьего квартала. Причем подорожает вся электроника, даже производящаяся в России, заявил директор департамента «Аудио, аксессуары, портативная техника» компании.

Руководитель аналитического центра GS Group Александр Сурков отметил, что цены могут подняться на 15-20 процентов из-за изменения курса валют. «Часть производителей и дистрибьюторов попробуют помедлить с повышением цен, чтобы выиграть долю рынка хотя бы для отдельных моделей. Это будут самые агрессивные бренды: Honor, Xiaomi, Vivo. Но если рубль не укрепится до осени, к этому времени цены поднимут все», — подчеркнул эксперт.

Ранее в марте сообщалось об аномальном росте продаж смартфонов в России. В январе 2020 года в стране было продано более трех миллионов таких гаджетов — на 19,5 процента больше, чем за тот же период 2019-го. Продажи в денежном выражении выросли на 23 процента и принесли 50,4 миллиарда рублей.