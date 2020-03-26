Число людей с коронавирусом по всему миру превысило 414 тыс. человек

По последним данным Всемирной организации здравоохранения, по всему миру насчитывается 414 179 заразившихся коронавирусом и 18 440 умерших. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что за сутки число заразившихся увеличилось более чем на 40 тыс. человек, число летальных исходов выросло на 2202.

Больше всего заболевших и умерших отмечено в Европе — 220 516 и 11 986 случаев соответственно. За сутки число заболевших там выросло на 20 007, а умерших — на 1797.

На втором месте — Западно-Тихоокеанский регион, к которому, в частности, отнесены Китай, Республика Корея и Япония. В нем зафиксировано 97 766 заболевших и 3518 летальных исходов. Третью позицию занимают Южная и Северная Америка, где коронавирусом заразились в общей сложности 60 834 человека и 813 умерли.

Ранее, как уже сообщало ИА Newstes, президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении в стране выходных до 5 апреля.