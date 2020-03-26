Цветной акварельный макияж: как повторить главный весенний мейкап-тренд

Многие из нас уже пробовали свои силы в акварельном и цветном макияже в технике color blocking. Однако сейчас визажисты рекомендуют объединить обе эти бьюти-тенденции. Рассказываем, как повторить самый модный мейк этой весны.

Изначально термин color blocking — использование четких линий и геометрических форм, заполненных насыщенными контрастными цветами — заинтересовал дизайнеров и модельеров в 1960-е. Тогда эта тенденция перешла с полотен художников данного направления на модные показы.





По сути, это комбинирование "вкусных" оттенков между собой. А вот использовать эту технику в макияже впервые решил визажист Пит Мондриан.

Яркий и такой сочный весенний тренд на color blocking и цветной мономакияж в акварельной технике появился порядка пяти лет назад и обусловлен выходом в свет ярких конкретов и универсальных пигментов. Они позволили делать креативный макияж, послойно нанося сначала "жирные" и пигментированные текстуры, а затем фиксировать их сухими средствами, то есть тенями или рассыпчатыми пигментами.





Такой яркий макияж глаз пришел к нам с подиумов, ведь главные визажисты показов очень креативные люди, и им хочется подчеркнуть особенность коллекции необычным акцентом. В случае с праймерами Smashbox такие ухищрения с "жирными" подкладами под тени не обязательны, ведь можно просто нанести яркий оттенок теней на праймер, и цвет автоматически станет водостойким и не потускнеет, а линии и растушевки будут отчетливо читаться,

— рассказывает Роксана Аракелян, национальный визажист Smashbox.





Как сочетать цвета

Эксперт советует не использовать больше трех цветов сразу.

Круче всего смотрится монохромный макияж, созданный из цветов радуги. Это сейчас очень модно. Либо можно сочетать цвета одной триады — красный, оранжевый, желтый или розовый. Либо делать деликатный акцент на плавные переходы, которые свойственны акварельной технике, — они могут напоминать эффект радуги на веках!

— говорит Роксана.





В любом случае какой-то один цвет главенствует. Форма растушевки может быть любой: мягкой и плавной либо с графичными элементами и пробелами.

Самый модный цвет сезона — желтый, также отлично смотрится сочетание фуксии и оранжевого. Можно, например, одним оттенком накрасить нижнее веко, а другим — верхнее.





Техника выполнения

Важно двигаться поэтапно, нанося цвет и мягко растушевывая его: от более спокойного подтона к насыщенному, от матовой текстуры — к атласной и сияющей.

В растушевке важно взять немного цвета на кончик миниатюрной кисти и вбивать его, как бы "приклеивать" на праймер, затем набрать еще немного и продолжить нанесение. Чтобы смахивать частички теней, а не размазывать их прикосновением пальцев, можно использовать веерную кисть. Для самой растушевки я рекомендую плотную круглую или овальную кисть,

— объясняет эксперт.





Кстати, такой макияж вполне может подразумевать и графичные элементы (smoky eyes или стрелки). Для таких вариаций следует, конечно, использовать карандаш, праймер и консилер — для большей точности нанесения и плотной основы.





Создавая трендовый макияж с акцентом на глазах в акварельной технике, важно соблюсти баланс. Поэтому остальной макияж лучше оставить нюдовым: идеальный чистый тон и нежный оттенок (матовый или глянцевый, зависит от настроения) на губах. В качестве тонального средства я рекомендую тональную основу — Studio Skin Full Coverage 24h и подходящий для конкретного случая праймер (мой любимый Primirizer увлажняет, выравнивает и восстанавливает кожу благодаря ниацинамиду). С таким тоном любой оттенок на глазах, даже красный и розовый, будет смотреться идеально,

— подытожила визажист.







