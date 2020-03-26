Деми Ловато встречается с актером Максом Эрихом

Похоже, самоизоляцию 27-летняя Деми Ловато в разгар пандемии коронавируса будет соблюдать не одна, а вместе с новым бойфрендом: зарубежные СМИ сообщают, что сейчас певица встречается с 28-летним актером Максом Эрихом, известным по различным нишевым сериалам ("Молодые и дерзкие", "Сладкие и порочные", "Американская принцесса").

Роман начался совсем недавно: звезды познакомились буквально пару недель назад. Однако молодые люди, по словам инсайдеров, очень увлечены друг другом и с удовольствием проводят время вместе.





Деми Ловато





Макс Эрих

Поклонники звезд уже обратили на это внимание, заметив игривые комментарии, смайлики и шутки, которыми Макс и Деми обмениваются в соцсетях. Так, например, когда Эрих опубликовал фото в одних лишь брюках, посетовав, что нужно было брать с собой больше вещей для вынужденного карантина, Деми пришла в комментарии и ответила, что ее такой вид – полуобнаженного Макса — вполне устраивает. На этот комментарий Макс ответил недвусмысленно — красным сердечком. Ну а когда свой следующий пост, видео, в котором он поет песню Yellow группы Coldplay, актер подписал "4D", сомнений у шерлоков из фанбазы не осталось: "4D" значит "для Деми"!

Ни сами знаменитости, ни их представители пока, правда, не комментировали слухи о романтических отношениях.

Последним увлеченим Деми Ловато был манекенщик Остин Уилсон, пара рассталась три месяца назад. И вроде бы вступать в новые отношения звезда не спешила: еще в начале марта она рассказывала, что ей нравится свободная жизнь.

Я какое-то время сидела на сайтах знакомств, но, побыв наедине с собой в последние пару месяцев, я поняла, что я, скорее, такой человек, который способен быть один и самостоятельно справляться с грустью и одиночеством. Я должна решать свои проблемы сама и не могу позволить кому-то делать это за меня,

— объяснила Деми в эфире шоу Эллен Дедженерес, подчеркнув, что ей не нужен партнер только для того, чтобы не чувствовать себя одинокой. Девушка рассказала, что научилась быть одна и прекрасно проводила время, пока у нее не было бойфренда: "развлекалась по субботам одна, смеялась, принимала ванну".





Остин Уилсон и Деми Ловато





Деми действительно нужно было время, чтобы научиться жить в гармонии с собой, ведь последние несколько лет ее психологическое состояние было нестабильным. Два года назад это привело к тяжелым последствиям, едва не стоившим певице жизни: в июле 2018 года она попала в больницу из-за передозировки наркотиков, после чего долго лечилась в реабилитационной клинике.







