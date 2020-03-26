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День 26 марта в истории

День 26 марта в истории

Фиолетовый день (День больных эпилепсией).

Этот день в 2008 году придумала 9-ти летняя девочка Кессиди Меган, страдающая от этого заболевания. Инициативу поддержала Ассоциация эпилепсии Новой Шотландии (Канада), а позднее и другие организации по всему миру.

26 марта в разных странах проводят лекции, где рассказывают об этом заболевании и о правилах оказания первой помощи при приступах. Также проводятся аукционы и ярмарки, на которых собираются средства для больных.

По данным Всемирной организации здравоохранения, эпилепсией страдает до 1% населения земного шара, то есть порядка 50 миллионов человек. 

20 лет назад (2000) состоялись досрочные выборы Президента Российской Федерации.  

31 декабря 1999 года Борис Ельцин объявил о сложении с себя полномочий Президента РФ. 5 января 2000 года Совет Федерации назначил досрочные выборы главы государства на 26 марта.

На пост Президента РФ были зарегистрированы 12 кандидатов. Победу в первом туре одержал исполняющий обязанности главы государства Владимир Путин, набравший 52,94% голосов избирателей. За его ближайшего соперника — Геннадия Зюганова — проголосовали 29,21% принявших участия в выборах.

31 год назад (1989) в Советском Союзе прошли первые выборы народных депутатов СССР на альтернативной основе.

Согласно закону о выборах, который был принят на XIX Всесоюзной партконференции в 1988 году, Съезд народных депутатов состоял из 2250 человек. 750 депутатов  избирались по территориальным округам, 750 — по национально-территориальным округам. Ещё 750 депутатов назначались: 100 — представляли КПСС, 100 — государственные профсоюзы, 75 — ВЛКСМ, а остальные места распределялись между общественными организациями, научными обществами, творческими союзами.

I Съезд народных депутатов СССР открылся 25 мая 1989 года. В первый день работы Съезда Михаил Горбачёв был избран Председателем Верховного Совета СССР.

14 лет назад (2006) начала работу социальная сеть «Одноклассники». Сайт был создан Альбертом Попковым. Сейчас соцсеть принадлежит Mail.Ru Group.

Сегодня пользователями сайта являются свыше 330 миллионов человек. По данным LiveInternet, посещаемость «Одноклассников» составляет более 70 миллионов человек в месяц.

64 года назад (1956) в Дубне (Московская область) был создан Объединенный институт ядерных исследований (ОИЯИ).

В этот день представители правительств СССР, Албании, Китая, Болгарии, Венгрии, ГДР, КНДР, Монголии, Польши, Румынии и Чехословакии подписали соглашение о создании в Дубне Объединенного института ядерных исследований — международного научно-исследовательского центра стран Восточной Европы.

В 1947 году в этом подмосковном городе по инициативе группы учёных во главе с Игорем Курчатовым началось строительство крупнейшего по тем временам ускорителя заряженных частиц — синхроциклотрона. Он был успешно запущен в 1949 году. Позднее здесь же была образована Электрофизическая лаборатория АН СССР, где велись работы по созданию нового ускорителя - протонного синхрофазотрона.

В середине 1950-х годов страны соцлагеря по инициативе правительства СССР приняли решение о создании на базе этих двух лабораторий Объединённого института ядерных исследований.

Первым директором института был избран профессор Дмитрий Блохинцев.

Сегодня в ОИЯИ 18 стран-участниц: Азербайджан, Армения, Белоруссия, Болгария, Вьетнам, Грузия, Казахстан, Корея, Куба, Молдавия, Монголия, Польша, Россия, Румыния, Словакия, Узбекистан, Украина, Чехия. Кроме того, 6 стран, (Германия, Венгрия, Италия, Сербия, Египет и Южная Африка) имеют статус ассоциированных членов.

Основные направления деятельности института — это исследование рождения и взаимодействия элементарных частиц, изучение новых свойств материалов, а также механизма действия на живые клетки ионизирующих излучений.

169 лет назад (1851) в Костроме был торжественно открыт памятник царю Михаилу Фёдоровичу Романову и крестьянину Ивану Сусанину.

После посещения в 1834 году Костромы император Николай I принял решение выделить средства на сооружение в городе монумента царю Михаилу Федоровичу и народному герою Ивану Сусанину. Академия художеств провела конкурс проектов памятника, победу на котором одержала работа скульптора Василия Демут-Малиновского.

Работа над памятником велась более 10 лет.  26 марта 1851 года состоялось его торжественное открытие.

Монумент представлял собой колонну из красного гранита, увенчанную бюстом царя Михаила Фёдоровича в шапке Мономаха и с позолоченным крестом на груди. На колонне были укреплены государственный герб Российской империи и герб Костромской губернии. У её основания находилась коленопреклонённая фигура Сусанина.

На передней стороне постамента располагался барельеф, на котором была изображена сцена гибели Ивана Сусанина, на задней стороне — надпись «Ивану Сусанину, за Царя, — спасителя веры и царства, живот свой положившему. Благодарное потомство».

После Октябрьской революции 1917 года памятник царю Михаилу Фёдоровичу и крестьянину Ивану Сусанину был разрушен.

183 года назад (1837) состоялся розыгрыш первой в России художественной беспроигрышной лотереи.

Он проходил в Обществе поощрения художников Санкт-Петербурга. Было выпущено пять тысяч билетов, которые стоили 5 рублей. Лотами стали картины, выкупленные у живописцев общества. Доход от лотереи пошёл на поддержку молодых художников и выпуск печатных изданий.

25 лет назад (1995) вступило в силу Шенгенское соглашение.

Соглашение, упрощающее паспортно-визовый контроль на границе, было подписано 14 июня 1985 года Бельгией, Нидерландами, Люксембургом, Францией и Германией. Подписание состоялось в городке Шенген, расположенном недалеко от места схождения границ трёх стран — Люксембурга, Германии и Франции. Позднее к соглашению присоединились Испания и Португалия.

В 1999 году соглашение было заменено на Шенгенское законодательство Европейского союза.

45 лет назад (1975) вступила в силу Конвенция о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении.

Документ — первый международный договор о разоружении, запрещающий производство целого класса вооружений. Он был разработан в рамках Совещания Комитета по разоружению в Женеве и одобрен на 26 сессии Генеральной Ассамблеей ООН 16 декабря 1971 года.

Конвенция была открыта для подписания в апреле 1972 года и вступила в силу 26 марта 1975 года, когда 22 государства передали на хранение свои документы о ратификации ООН. В настоящее время её участниками являются 183 государства, которые обязались не разрабатывать, не производить и не накапливать биологическое и токсинное оружие.


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Добавлено: 26 мар 2020 в 07:14, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"

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