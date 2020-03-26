Директор Лещенко объяснил его перевод в реанимацию

Народного артиста РСФСР Льва Лещенко, у которого диагностировали воспаление легких, перевели в реанимацию для процедур, связанных с «питанием» кислородом. Об этом ТАСС сообщил концертный директор певца Олег Дмитриев.

«Он в реанимации, „питается“ кислородом. Это не экстренный случай, мне объяснили», — сказал он.

Дмитриев отметил, что, как ему рассказали, реанимация — лучшее место для подобной процедуры, так как там находится новейшая техника, и помещение самое чистое.

Дмитриев сообщил РИА «Новости», что певец вместе с женой приехал в больницу и лег на обследование по совету своих друзей-врачей, поскольку почувствовал недомогание, он проходит обследование.

«Лев Валерианович находится в реанимации не из-за вируса, его подпитывают там кислородом, и он будет там еще два дня», — добавил директор.