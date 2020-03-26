"Для человека в возрасте это сложно": Винокур о состоянии Лещенко в реанимации

Нанануне 78-летнего Льва Лещенко перевели в реанимацию в инфекционной больнице в Коммунарке. 71-летний Владимир Винокур рассказал о состоянии знаменитого певца.

Как сообщали СМИ, Лев Лещенко был госпитализирован на днях вместе со своей супругой Ириной. Врачи частной скорой помощи выявили двустороннее воспаление легких. Накануне артиста, пару недель назад вернувшегося с гастролей по США и Канаде, перевели в реанимацию.



"Он в реанимации, "питается" кислородом. Это не экстренный случай, мне объяснили. Это лучшее место для такой процедуры, где чище всего и удобнее всего, где стоит новейшая аппаратура. За ним образцовый уход", - рассказал ТАСС концертный директор артиста Олег Дмитриев.

О самочувствии Льва Лещенко рассказал его давний друг Владимир Винокур. Последний пояснил "Пятому каналу", что знаменитый певец чувствует себя сейчас нормально.

Лечат его, а как лечат. Тут уже ни вы, ни я, никто не может определить. У них же в палатах нет оборудования такого, которое помогает. Могут и перевести туда и сюда. Они же вдвоем лежат с супругой. Так что не обращайте внимания, полно злопыхателей. Общался с ним по телефону и вчера, и сегодня. (Чувствовал себя — Прим.ред.) нормально. Но это трудно очень. Двустороннее воспаление. Это для ребенка сложно, а для взрослого человека в возрасте это очень сложно

Как отмечается, Лев Лещенко вместе с супругой Ириной сдали анализы. В настоящее время они ожидают их результатов.

Как писал Ruposters, ранее Лев Лещенко назвал "кощунством" пенсии в России и обрушился с критикой на заявляющих о больших выплатах гражданам.