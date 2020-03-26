Доверенные лица Путина: о президенте, своей роли и выборах-2024

Доверенные лица Владимира Путина, ставшего президентом РФ 20 лет назад, рассказали РИА Новости, повлиял ли этот статус на их карьеру, приходилось ли им убеждать голосовать за Путина и нужна ли сейчас российскому лидеру помощь "доверенных".

Двадцать лет назад Путин одержал победу на досрочных выборах президента России, которые были объявлены после ухода первого главы РФ Бориса Ельцина.

Среди изменений, предлагаемых в Конституцию РФ, за которые предстоит проголосовать россиянам, - поправка, позволяющая действующему президенту участвовать в новых президентских выборах.

Бабкина: Путин - сам себе доверенное лицо

Народная артистка России Надежда Бабкина сообщила РИА Новости, что "ни капли не жалеет" о том, что была доверенным лицом Путина на выборах 2012 и 2018 года, и для нее это было большой честью, при этом никак не повлияло на карьеру. Собеседница агентства отметила, что изучила тогда всех кандидатов в президенты и не может сказать о них ничего плохого, однако именно Путин, по ее мнению, имел больше всего преимуществ.