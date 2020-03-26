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Новости » Шоу-бизнес » Филипп Киркоров и Омар Байрамов продолжают работу над коллаборацией

Филипп Киркоров и Омар Байрамов продолжают работу над коллаборацией

Филипп Киркоров и Омар Байрамов продолжают работу над коллаборацией

Пандемия коронавируса, парализовавшая многие сферы деятельности, не стала поводом прекратить работу над совместной коллаборацией. Король российского шоу-бизнеса Филипп Киркоров и основатель концептуального шоурума российских дизайнеров WIN WAY в Сочи Омар Байрамов продолжают работу над своим новым проектом.
 
"Как сказал Филипп Бедросович — жизнь продолжается, и с этим лозунгом мы продолжаем работу над нашим проектом", — приводит издание "НьюИнформ" слова Омара Байрамова.
 
Также он отметил, что при работе, подготовка к которой велась на протяжении нескольких месяцев, соблюдаются все меры предосторожности, а отказываться от нее нельзя, поскольку таким образом поддерживается нормальный ритм жизни. 
 
"Нужно просто более внимательно следить за своим здоровьем и здоровьем близких , а также людей, окружающих вас, поддерживать друг друга и соблюдать меры безопасности, относиться к ним с уважением, но, при этом, продолжать делать то, что делали. Если останавливаться, то остановится жизнь, а это страшнее, чем любой вирус. Всем удачи и здоровья, ждите проект, мы над ним работаем!", — подчеркнул Омар Байрамов.

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Добавлено: 26 мар 2020 в 18:56, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"

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