Филипп Киркоров и Омар Байрамов продолжают работу над коллаборацией

"Как сказал Филипп Бедросович — жизнь продолжается, и с этим лозунгом мы продолжаем работу над нашим проектом", — приводит издание "НьюИнформ" словаТакже он отметил, что при работе, подготовка к которой велась на протяжении нескольких месяцев, соблюдаются все меры предосторожности, а отказываться от нее нельзя, поскольку таким образом поддерживается нормальный ритм жизни."Нужно просто более внимательно следить за своим здоровьем и здоровьем близких , а также людей, окружающих вас, поддерживать друг друга и соблюдать меры безопасности, относиться к ним с уважением, но, при этом, продолжать делать то, что делали. Если останавливаться, то остановится жизнь, а это страшнее, чем любой вирус. Всем удачи и здоровья, ждите проект, мы над ним работаем!", — подчеркнул