Финал 10 сезона "Ходячих мертвецов" в апреле не покажут

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Current events have unfortunately made it impossible to complete post-production of The Walking Dead Season 10 finale, so the current season will end with its 15th episode on April 5. The planned finale will appear as a special episode later in the year. The first 8 episodes of The Walking Dead Season 10 will be available for free on AMC.com and the AMC app, immediately following the last Season 10 episode on Sunday, April 5 through Friday May 1. Please follow us at @amcthewalkingdead for updates.
"Текущие события, к сожалению, сделали невозможным завершение post-production финала десятого сезона "Ходячих мертвецов", поэтому мы заканчиваем на 15-ом эпизоде, который можно будет увидеть 5-го апреля", - прокомментировали авторы.
"Финал появится как особый эпизод чуть позже в этом году", - добавили они.
"Первые восемь серий десятого сезона будут доступны бесплатно на AMC.com и в приложении AMC app сразу после показа последнего эпизода 5 апреля и до 1 мая", - заверила подписчиков команда создателей.
Исполнительный продюсер Грег Никотеро в комментариях разъяснил любопытным фанатам, что "post-production включает визуальные спецэффекты, музыку, сведение звука и звуковые спецэффекты. Обычно на это уходит около трех недель".
"Да, это, конечно, грустная новость, но финальный эпизод ваш не разочарует. Берегите себя", - добавил он.
Ранее шоураннер Анджела Кэнг ответила на критические замечания по поводу слишком темных кадров после середины десятого сезона: "Да, мы периодически получаем жалобы на то, что некоторые сцены слишком темные. Но я клянусь, мы не пытаемся сделать сериал настолько темным, чтобы его нельзя было смотреть с удовольствием".
Ранее подтвердилась информация о том, что "Ходячих мертвецов" продлят на 11 сезон.