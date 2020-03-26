Финал 10 сезона "Ходячих мертвецов" в апреле не покажут

. Финал десятого сезона "Ходячих мертвецов" не покажут в апреле, как планировалось, сообщается на официальной странице сериала в инстаграме.

"Текущие события, к сожалению, сделали невозможным завершение post-production финала десятого сезона "Ходячих мертвецов", поэтому мы заканчиваем на 15-ом эпизоде, который можно будет увидеть 5-го апреля", - прокомментировали авторы.

"Финал появится как особый эпизод чуть позже в этом году", - добавили они.

"Первые восемь серий десятого сезона будут доступны бесплатно на AMC.com и в приложении AMC app сразу после показа последнего эпизода 5 апреля и до 1 мая", - заверила подписчиков команда создателей.

Исполнительный продюсер Грег Никотеро в комментариях разъяснил любопытным фанатам, что "post-production включает визуальные спецэффекты, музыку, сведение звука и звуковые спецэффекты. Обычно на это уходит около трех недель".

"Да, это, конечно, грустная новость, но финальный эпизод ваш не разочарует. Берегите себя", - добавил он.

Ранее шоураннер Анджела Кэнг ответила на критические замечания по поводу слишком темных кадров после середины десятого сезона: "Да, мы периодически получаем жалобы на то, что некоторые сцены слишком темные. Но я клянусь, мы не пытаемся сделать сериал настолько темным, чтобы его нельзя было смотреть с удовольствием".

Ранее подтвердилась информация о том, что "Ходячих мертвецов" продлят на 11 сезон.