ФНС просит отказаться от личных визитов в инспекции из-за коронавируса

Федеральная налоговая служба (ФНС) России призывает налогоплательщиков воздержаться от личных визитов в налоговые инспекции, практически все налоговые вопросы сейчас можно решить удаленно, заявил замглавы ведомства Дмитрий Вольвач в федеральном ситуационном центре по противодействию последствиям распространения коронавируса.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире заражены уже более 372 тысяч человек, свыше 16 тысяч скончались.