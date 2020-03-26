Франция из-за коронавируса выводит войска из Ирака

Франция до нового распоряжения выводит свои войска из Ирака из-за распространения коронавируса, сообщает в ночь на четверг газета Figaro со ссылкой на заявление французского генштаба.

В среду о выводе военного контингента Франции из Ирака сообщило иракское военное командование.





"При взаимодействии с правительством Ирака коалиция (по противодействию группировке ИГ*) приняла решение скорректировать своё присутствие в Ираке и временно приостановить свою деятельность по обучению иракских сил безопасности особенно с учетом кризиса в области здравоохранения", — цитирует газета коммюнике генштаба.

Таким образом, "Франция решила до нового распоряжения вывезти военнослужащих операции Chammal, расквартированных в Ираке".

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