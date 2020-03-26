Гарик Сукачев рассказал о грядущем онлайн-концерте

Гарик СукачевФото: Геннадий Гуляев / «Коммерсантъ»

Музыкант Гарик Сукачев заявил, что ранее никогда не принимал участия в интернет-концертах без живой публики, однако надеется на бодрое выступление. Об этом артист заявил на онлайн-конференции, посвященной запуску проектов «Шоу ON!» и «Искусство онлайн», трансляция прошла на сайте «Россия Сегодня».

«Не приходилось мне никогда в жизни играть без публики, не знаю, как это будет выглядеть. Я надеюсь, что бодро. И с удовольствием ответим на вопросы, присылайте их, друзья, с удовольствием поговорим. Это всегда интересно. Вопросы присылайте не только музыкальные! Завтра увидимся, пошумим чуть-чуть, надеюсь, получим все удовольствие», — заявил артист.

На онлайн-конференции также выступила старший вице-президент Сбербанка Татьяна Завьялова, которая рассказала о проекте «Искусство онлайн». Его цель — собрать разнообразных исполнителей многочисленных жанров в одном проекте для самой разной аудитории. «Стартовали мы на прошлой неделе, нам в этом помог Валерий Гергиев, предоставил нам два уникальных спектакля для показа на нашей площадке», — отметила Завьялова.

По ее словам, в планах — запуск серии виртуальных экскурсий совместно с лучшими музеями Москвы, введение в проект образовательных программ.

Генеральный продюсер Okko Entertainment Софья Квашилава рассказала, что нынешние реалии — отмена массовых мероприятий из-за пандемии коронавируса — не определяющий для проекта фактор: «Мы хотим это делать постоянно, на это есть интерес, спрос у нашей аудитории. Ведь люди, живущие в удаленных регионах, а также люди с ограниченными возможностями тоже хотят посещать культурные мероприятия».

Трансляция концерта Гарика Сукачева пройдет 27 марта. Его онлайн-концерт приурочен к 60-летнему юбилею. Выступление начнется в 19:00 по московскому времени, трансляцию можно посмотреть бесплатно на странице show.okko.tv, в приложении Okko на SMART TV и в группах онлайн-кинотеатра Okko во «ВКонтакте» и в «Одноклассниках».

В концерте также примут участие Сергей Галанин и Сергей Воронов.