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Новости » Общество » Глава Сочи призвал туристов временно не приезжать на курорт

Глава Сочи призвал туристов временно не приезжать на курорт

Глава Сочи призвал туристов временно не приезжать на курорт

Несмотря на погожие и теплые дни, Алексей Копайгородский, являющийся главой Сочи, попросил туристов отказаться от посещения курортного города. Хотя бы в ближайшую неделю.

Как отмечает РИА Новости, глава РФ объявил грядущую неделю (с 30.03 по 05.04) выходной ввиду угрозы распространения коронавирусной инфекции. Такие длительные выходные должны способствовать снижению распространения заболевания в нашей стране. При этом пролонгированы и школьные каникулы. В Сочи устанавливается очень комфортная погода, что весьма привлекательно для потенциальных туристов.

Власти города настойчиво призывают россиян все же остаться дома и отменить поездки, дабы препятствовать распространению COVID-19. Соответствующую публикацию Копайгородский сделала на своей официальной странице в Инстаграм.

Глава Сочи также попросил местных жителей вопреки солнечной погоде воздержаться от лишних контактов и посещения общественных мест.

Южный Федеральный напоминает, что по состоянию на 26.03.2020 года в Краснодарском крае зафиксировано 9 случаев коронавирусной инфекции, включая Сочи.


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Добавлено: 26 мар 2020 в 13:34, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"

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