Гороскоп Павла Глобы на апрель 2020 года

Наступает второй месяц весны, который обещает быть достаточно благоприятным. Тем не менее Павел Глоба дал ряд советов Знакам Зодиака о том, как приумножить удачу и избежать неурядиц.

Отмечается, что апрель станет временем расцвета токсичных людей и энергетических вампиров. Многие люди будут таковыми, даже не понимая этого. Старайтесь пользоваться специальными оберегами, чтобы защитить себя от воздействия таких личностей. Помните о том, что важно правильно выбирать свое окружение.

Овен

Овнам в апреле улыбнется любовная удача. Планеты и звезды постараются помочь одиноким представителям этого Знака найти себе вторую половинку. Гороскоп знакомств поможет узнать, как сложатся отношения. В профессиональной сфере необходимо немного повременить с важными решениями. Лучше заняться монотонной и простой работой, которая вгоняет в скуку.

Также в апреле полезно заниматься домашними делами. В начале месяца обязательно стоит сделать генеральную уборку, привести жилище в полный порядок. Это поднимет настроение, придаст сил, заставит позитивные энергетические волны лучше циркулировать по дому, что сделает Овнов более удачливыми, веселыми и оптимистичными.

Телец

Начало месяца и последняя неделя апреля пройдут под эгидой нестабильной энергетики, порожденной диссонансом ночных светил. Это значит, что придется в такие периоды быть начеку с самого утра. Шепотки на удачное начало дня помогут Тельцам делать все правильно уже с первых минут. Это повысит продуктивность, придаст уверенности в себе.

В любовных делах благоприятным периодом будет отрезок времени с 10 по 25 апреля. Можно будет смело назначать свидания, флиртовать, знакомиться. Тем, кто переживает не лучшие времена в отношениях, удастся загладить свою вину или найти в себе силы, чтобы даровать прощение любимому человеку. Это идеальный период для совместных дел и отдыха.

Близнецы

Близнецам будет везти уже с первых дней апреля. Лишь в конце этого месяца звезды и планеты начнут немного сдавать позиции, но сильно на удаче это не отразится. Нужно научиться понимать знаки Вселенной, которые зачастую будут почти невидимыми, но помогут в предсказании ближайших событий и их дальнейшего развития.

Не стоит сдерживать свои эмоции, особенно те, которые несут в этот мир добро. Нужно стараться помогать людям, вселяя в них уверенность. В любовных делах одиноким Близнецам поможет работа над внешностью, смена стиля, покупка новой одежды, смелая прическа. Также важно следить за своим здоровьем, меньше бывать на сквозняках.

Рак

Начало апреля будет неблагоприятным и даже опасным. До 5-6 числа стоит поменьше лихачить на дорогах и быть внимательнее в роли пешехода. Также Павел Глоба настоятельно рекомендует бороться с желанием рисковать и заниматься слишком активным спортом в первые несколько дней месяца. Лучше проводить время в спокойствии и не наживать врагов.

В работе и бизнесе месяц будет крайне удачным. Следование десяти правилам успеха повысит удачу Раков еще больше. Также полезно нести больше добра в этот мир. Астролог советует чаще помогать окружающим и не забывать, что добрые дела, которые идут от чистого сердца, всегда хорошо сказываются на карме, удаче, успехах в любви.

Лев

Апрель — поистине волшебное время для Львов. Представителям этого Знака удастся осуществить многие свои маленькие и большие мечты. Эффективный ритуал в этом плане станет большим помощником. Деньги и успех будут далеко не самыми важными, поэтому необходимо формировать свои мечты не только в этой сфере жизни. Важно фокусироваться на семье, отдыхе, духовных поисках.

Стоит быть осторожнее со своими тайнами. Не стоит доверять их людям, которые слишком болтливы и ненадежны. Лучше пока оставить все в себе и позволить информации перевариться. Середина апреля — идеальное время для совершения покупок и заключения важных коммерческих и бизнес-сделок.

Дева

Апрель идеально подходит для урегулирования проблем, решения юридических неурядиц. В целом это довольно удачный период, но фортуна то и дело будет непредсказуемо приходить и уходить. В финансовой сфере привлечь деньги и удачу можно силой мысли. Достаточно лишь быть увереннее и бескомпромисснее в своих решениях.

В любви стоит фокусироваться на самом важном. Начало месяца желательно посвятить семье. Это идеальный период для создания новых связей, знакомств делового и любовного характера. Потребность в общении спадет к началу двадцатых чисел. Третью декаду апреля лучше посвятить обучению, получению новых знаний. Звезды улучшат память Дев.

Весы

Пришло время для коротких, но важных поездок по личным, рабочим или бизнес-делам. Необходимо сменить настроение, обрести свободу. Что касается сферы денег, то очень важно будет избавиться от пяти качеств, которые обычно мешают всем добиваться успеха. Весам стоит активизироваться в сфере общения и не забывать о домашних делах.

Станут полезными новые знакомства: они существенно поднимут настроение Весов, которые пока одиноки. Новые люди в окружении укрепят уверенность этих людей, а кто-то из них может стать для них новых лучшим другом или даже второй половинкой. Тем, кто уже в отношениях, лучше давать в апреле побольше свободы любимому человеку.

Скорпион

Настало время заняться домашними делами и больше времени проводить с семьей. Для этого отлично подойдет первая декада месяца. Далее можно будет сфокусироваться на том, на чем захочется. Звезды и планеты дают свободу выбора Скорпионам. В любом случае лучше стремиться к сближению с родственниками, заниматься делами по дому.

Небольшие трудности могут начаться в конце апреля — примерно с 24 или 25 числа. Магия перекрестков поможет избавиться от негатива и привлечь благополучие. Также поднять настроение в конце апреля Скорпионам помогут новые покупки, легкий шопинг, смена обстановки. Работа — это хорошо, но о развлечениях Павел Глоба советует тоже не забывать.

Стрелец

У Стрельцов наступает период, когда для успеха нужно избавляться от всего лишнего. Речь идет о пяти вещах, которые мешают быть счастливыми. В веренице дел по дому, по работе и в бесконечном потоке событий не стоит забывать о личных удовольствиях, увлечениях. Это будет очень благоприятное время для азартных и динамичных Стрельцов.

Самый благоприятный период для Стрельцов — вторая декада апреля. С 10 по 21 число звезды будут в идеальном положении, поэтому принесут Стрельцам много удачи. Они существенно повысят мотивацию этих людей, помогут сформировать новые желания. Полезными в апреле будут новые знания и опыт.

Козерог

Козерогам в начале месяца необходимо создать благоприятную атмосферу в доме. Это поможет сфокусироваться на правильных вещах и улучшить энергетику. Это будет крайне эмоциональное время, в которое могут сформироваться новые амбициозные желания. Необходимо дважды обдумывать каждый свой шаг, чтобы не допустить ошибки.

В апреле могут сформироваться новые цели, поэтому важно научиться расставлять приоритеты правильно. Работа и бизнес очень важны, но про любовь тоже забывать не стоит, ведь она только кажется порой второстепенной. Также очень важно заботиться о своем здоровье, не переутомляться. Павел Глоба отмечает, что в апреле можно избавиться от вредных привычек.

Водолей

Самое главное для Водолеев — это упорядоченность во всем. В апреле нужен порядок на рабочем месте, в доме, в мыслях. В отношениях с окружающими необходимо проявлять больше честности, открытости. С 23 апреля звезды могут серьезно снизить продуктивность Водолеев, поэтому придется забыть обо всем постороннем и напускном.

В делах, касающихся денег, стоит проявлять порядочность. Добиваться своих целей при помощи обмана или лицемерия не стоит. Это может очень плохо сказаться на карме, вскрыть темные стороны Водолеев. Начало апреля — очень позитивное время для любви, укрепления брака, семьи. Это удачное время для знакомств и флирта, романтических свиданий.

Рыбы

Звезды и планеты спровоцируют в Рыбах рост энергетики. Появится желание заботиться о других. В таком положении важно не забывать и о себе любимых. Мощные энергетические потоки планет помогут Рыбам заглянуть за горизонт событий. Современные гадания на будущее помогут узнать, что их ждет дальше.

В такие периоды не стоит забывать про любовь. Настало время проявить заботу о второй половинке, а также спланировать свадьбу или перейти на новый уровень отношений, познакомиться с родителями любимого человека. Полезными будут любовные признания и любое времяпрепровождение с тем, кто дорог Рыбам. Удачен апрель будет и для знакомств.