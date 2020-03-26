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Гороскоп Павла Глобы на апрель 2020 года

Гороскоп Павла Глобы на апрель 2020 года

Наступает второй месяц весны, который обещает быть достаточно благоприятным. Тем не менее Павел Глоба дал ряд советов Знакам Зодиака о том, как приумножить удачу и избежать неурядиц.

Отмечается, что апрель станет временем расцвета токсичных людей и энергетических вампиров. Многие люди будут таковыми, даже не понимая этого. Старайтесь пользоваться специальными оберегами, чтобы защитить себя от воздействия таких личностей. Помните о том, что важно правильно выбирать свое окружение.


Овен

Овнам в апреле улыбнется любовная удача. Планеты и звезды постараются помочь одиноким представителям этого Знака найти себе вторую половинку. Гороскоп знакомств поможет узнать, как сложатся отношения. В профессиональной сфере необходимо немного повременить с важными решениями. Лучше заняться монотонной и простой работой, которая вгоняет в скуку.

Также в апреле полезно заниматься домашними делами. В начале месяца обязательно стоит сделать генеральную уборку, привести жилище в полный порядок. Это поднимет настроение, придаст сил, заставит позитивные энергетические волны лучше циркулировать по дому, что сделает Овнов более удачливыми, веселыми и оптимистичными.

Телец


Начало месяца и последняя неделя апреля пройдут под эгидой нестабильной энергетики, порожденной диссонансом ночных светил. Это значит, что придется в такие периоды быть начеку с самого утра. Шепотки на удачное начало дня помогут Тельцам делать все правильно уже с первых минут. Это повысит продуктивность, придаст уверенности в себе.

В любовных делах благоприятным периодом будет отрезок времени с 10 по 25 апреля. Можно будет смело назначать свидания, флиртовать, знакомиться. Тем, кто переживает не лучшие времена в отношениях, удастся загладить свою вину или найти в себе силы, чтобы даровать прощение любимому человеку. Это идеальный период для совместных дел и отдыха.

Близнецы

Близнецам будет везти уже с первых дней апреля. Лишь в конце этого месяца звезды и планеты начнут немного сдавать позиции, но сильно на удаче это не отразится. Нужно научиться понимать знаки Вселенной, которые зачастую будут почти невидимыми, но помогут в предсказании ближайших событий и их дальнейшего развития.

Не стоит сдерживать свои эмоции, особенно те, которые несут в этот мир добро. Нужно стараться помогать людям, вселяя в них уверенность. В любовных делах одиноким Близнецам поможет работа над внешностью, смена стиля, покупка новой одежды, смелая прическа. Также важно следить за своим здоровьем, меньше бывать на сквозняках.

Рак


Начало апреля будет неблагоприятным и даже опасным. До 5-6 числа стоит поменьше лихачить на дорогах и быть внимательнее в роли пешехода. Также Павел Глоба настоятельно рекомендует бороться с желанием рисковать и заниматься слишком активным спортом в первые несколько дней месяца. Лучше проводить время в спокойствии и не наживать врагов.

В работе и бизнесе месяц будет крайне удачным. Следование десяти правилам успеха повысит удачу Раков еще больше. Также полезно нести больше добра в этот мир. Астролог советует чаще помогать окружающим и не забывать, что добрые дела, которые идут от чистого сердца, всегда хорошо сказываются на карме, удаче, успехах в любви.

Лев

Апрель — поистине волшебное время для Львов. Представителям этого Знака удастся осуществить многие свои маленькие и большие мечты. Эффективный ритуал в этом плане станет большим помощником. Деньги и успех будут далеко не самыми важными, поэтому необходимо формировать свои мечты не только в этой сфере жизни. Важно фокусироваться на семье, отдыхе, духовных поисках.

Стоит быть осторожнее со своими тайнами. Не стоит доверять их людям, которые слишком болтливы и ненадежны. Лучше пока оставить все в себе и позволить информации перевариться. Середина апреля — идеальное время для совершения покупок и заключения важных коммерческих и бизнес-сделок.

Дева

Апрель идеально подходит для урегулирования проблем, решения юридических неурядиц. В целом это довольно удачный период, но фортуна то и дело будет непредсказуемо приходить и уходить. В финансовой сфере привлечь деньги и удачу можно силой мысли. Достаточно лишь быть увереннее и бескомпромисснее в своих решениях.

В любви стоит фокусироваться на самом важном. Начало месяца желательно посвятить семье. Это идеальный период для создания новых связей, знакомств делового и любовного характера. Потребность в общении спадет к началу двадцатых чисел. Третью декаду апреля лучше посвятить обучению, получению новых знаний. Звезды улучшат память Дев.

Весы


Пришло время для коротких, но важных поездок по личным, рабочим или бизнес-делам. Необходимо сменить настроение, обрести свободу. Что касается сферы денег, то очень важно будет избавиться от пяти качеств, которые обычно мешают всем добиваться успеха. Весам стоит активизироваться в сфере общения и не забывать о домашних делах.

Станут полезными новые знакомства: они существенно поднимут настроение Весов, которые пока одиноки. Новые люди в окружении укрепят уверенность этих людей, а кто-то из них может стать для них новых лучшим другом или даже второй половинкой. Тем, кто уже в отношениях, лучше давать в апреле побольше свободы любимому человеку.

Скорпион

Настало время заняться домашними делами и больше времени проводить с семьей. Для этого отлично подойдет первая декада месяца. Далее можно будет сфокусироваться на том, на чем захочется. Звезды и планеты дают свободу выбора Скорпионам. В любом случае лучше стремиться к сближению с родственниками, заниматься делами по дому.

Небольшие трудности могут начаться в конце апреля — примерно с 24 или 25 числа. Магия перекрестков поможет избавиться от негатива и привлечь благополучие. Также поднять настроение в конце апреля Скорпионам помогут новые покупки, легкий шопинг, смена обстановки. Работа — это хорошо, но о развлечениях Павел Глоба советует тоже не забывать.

Стрелец

У Стрельцов наступает период, когда для успеха нужно избавляться от всего лишнего. Речь идет о пяти вещах, которые мешают быть счастливыми. В веренице дел по дому, по работе и в бесконечном потоке событий не стоит забывать о личных удовольствиях, увлечениях. Это будет очень благоприятное время для азартных и динамичных Стрельцов.

Самый благоприятный период для Стрельцов — вторая декада апреля. С 10 по 21 число звезды будут в идеальном положении, поэтому принесут Стрельцам много удачи. Они существенно повысят мотивацию этих людей, помогут сформировать новые желания. Полезными в апреле будут новые знания и опыт.

Козерог


Козерогам в начале месяца необходимо создать благоприятную атмосферу в доме. Это поможет сфокусироваться на правильных вещах и улучшить энергетику. Это будет крайне эмоциональное время, в которое могут сформироваться новые амбициозные желания. Необходимо дважды обдумывать каждый свой шаг, чтобы не допустить ошибки.

В апреле могут сформироваться новые цели, поэтому важно научиться расставлять приоритеты правильно. Работа и бизнес очень важны, но про любовь тоже забывать не стоит, ведь она только кажется порой второстепенной. Также очень важно заботиться о своем здоровье, не переутомляться. Павел Глоба отмечает, что в апреле можно избавиться от вредных привычек.

Водолей

Самое главное для Водолеев — это упорядоченность во всем. В апреле нужен порядок на рабочем месте, в доме, в мыслях. В отношениях с окружающими необходимо проявлять больше честности, открытости. С 23 апреля звезды могут серьезно снизить продуктивность Водолеев, поэтому придется забыть обо всем постороннем и напускном.

В делах, касающихся денег, стоит проявлять порядочность. Добиваться своих целей при помощи обмана или лицемерия не стоит. Это может очень плохо сказаться на карме, вскрыть темные стороны Водолеев. Начало апреля — очень позитивное время для любви, укрепления брака, семьи. Это удачное время для знакомств и флирта, романтических свиданий.

Рыбы

Звезды и планеты спровоцируют в Рыбах рост энергетики. Появится желание заботиться о других. В таком положении важно не забывать и о себе любимых. Мощные энергетические потоки планет помогут Рыбам заглянуть за горизонт событий. Современные гадания на будущее помогут узнать, что их ждет дальше.

В такие периоды не стоит забывать про любовь. Настало время проявить заботу о второй половинке, а также спланировать свадьбу или перейти на новый уровень отношений, познакомиться с родителями любимого человека. Полезными будут любовные признания и любое времяпрепровождение с тем, кто дорог Рыбам. Удачен апрель будет и для знакомств.


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Добавлено: 26 мар 2020 в 14:21, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"

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