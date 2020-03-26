Греф объяснил, как будет применяться налог для вкладов свыше 1 млн рублей

Сбербанк распространил обращение к клиентам, в котором отмечается, что в течение последних суток поступает много вопросов о порядке применения инициатив, озвученных президентом РФ Владимиром Путиным.

Глава Сбербанка Герман Греф обратил внимание на то, что, в соответствии с полученными от Министерства финансов разъяснениями, налогообложение доходов от процентов по вкладам, превышающим 1 миллион рублей, начнётся не в текущем году, а с 2021 года, и налог будет подлежать выплате в 2022 году.

«Эти решения касаются только процентных доходов, сами вклады налогами, как и раньше, не облагаются, кроме того, этот налог в размере 13% будет распространяться только на доходы, полученные в 2021 году», — подчеркнул Герман Греф.

В обращении также сказано, что «налогом будет облагаться суммарная величина вкладов человека во всех банках, если в совокупности они превышают 1 миллион рублей и в части превышающей 1 миллион рублей».