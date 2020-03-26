Гузеева посвятила «задолбавшему» ее Харламову историю про пукающую невесту

Фото: @garikkharlamov

Ведущая телешоу «Давай поженимся!» Лариса Гузеева в эфире передачи обратилась к резиденту Comedy Club Гарику Харламову, который, по ее выражению, ее «просто задолбал». Она посвятила ему историю о приступе метеоризма, рассказанную одной из участниц передачи. Выпуск опубликован на сайте Первого канала.

Героиней передачи стала 33-летняя студентка медицинского колледжа Екатерина, которая пробует себя в блогерстве и косметологии. Участница шоу вспомнила историю о том, как неудачно смешала квас и пиво, и провела ночь с бывшим возлюбленным в попытках справиться с метеоризмом.

«Поела окрошки на квасе у родителей, а потом выпила пивка. И мы легли спать, а тут началась Хиросима. У меня начало все бурлить», — рассказала она. По словам Екатерины, после нескольких попыток уснуть вне спальни она «подумала, что пукает тихо, поэтому имеет право спать под своим одеялом».

По словам участницы, ей было очень плохо всю ночь, а вскоре после этого они с молодым человеком расстались. «Я просто посвящаю эту историю Гарику Харламову. Потому что задолбал ты меня, ну просто задолбал», — заявила после услышанной истории Гузеева.

Комик отреагировал на слова ведущей. В своем Instagram-аккаунте он выложил фрагмент с Екатериной из «Давай поженимся!» и отрывок из собственного выступления на Comedy Club. «Уважаемая Лариса, спасибо за историю. И если я вас задолбал, то вы меня никогда не задолбаете», — написал юморист.

Харламов неоднократно высмеивал в Instagram «Давай поженимся!» и конкретно Гузееву. Сваха из передачи Роза Сябитова критиковала резидента Comedy Club за его пародии. По ее мнению, они оскорбляют героев шоу с трагической историей.