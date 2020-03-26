Показать меню
Актуально
Дарья Мороз о зависти к Паулине Андреевой: «Вот на этом Дарья Мороз о зависти к Паулине Андреевой: «Вот на этом фестивале у нее платье было круче, чем у меня» Материнский капитал в 2020 году Материнский капитал в 2020 году Беременная Сиара с мужем Расселлом Уилсоном и детьми Беременная Сиара с мужем Расселлом Уилсоном и детьми устроила пижамную вечеринку Рубль растет. Курс доллара опустился ниже 78 рублей Рубль растет. Курс доллара опустился ниже 78 рублей В Госдуму внесли законопроект о рисках при венчурном В Госдуму внесли законопроект о рисках при венчурном инвестировании Молитву против коронавируса утвердил патриарх Кирилл Молитву против коронавируса утвердил патриарх Кирилл Эксперт предложил сократить госфинансирование партий Эксперт предложил сократить госфинансирование партий Что смотреть онлайн 25 марта. Расписание трансляций Что смотреть онлайн 25 марта. Расписание трансляций Россия призвала весь мир остановить войны из-за коронавируса Россия призвала весь мир остановить войны из-за коронавируса Пятнадцатый Ил-76 ВКС России доставил в Италию помощь для Пятнадцатый Ил-76 ВКС России доставил в Италию помощь для борьбы с Covid-19 Кризис нипочем: в Украине создадут "мозговой центр" для Кризис нипочем: в Украине создадут "мозговой центр" для реагирования на экономические вызовы Звезда фильма «Тихоокеанский рубеж 2» попала в больницу Звезда фильма «Тихоокеанский рубеж 2» попала в больницу из-за коронавируса Домогаров вновь со скандалом ушел из театра Домогаров вновь со скандалом ушел из театра Лунный календарь покупок на апрель 2020 года Лунный календарь покупок на апрель 2020 года
Новости » Политика » Храм Гроба Господня закрыт на карантин по коронавирусу

Храм Гроба Господня закрыт на карантин по коронавирусу

Храм Гроба Господня закрыт на карантин по коронавирусу

Церковные лидеры Израиля и власти этой страны провели встречу по ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции, по итогам которой принято решение закрыть для посещений Храм Гроба Господня (Иерусалимский Храм Воскресения Христова). Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что решение пришлось на преддверие Пасхи. Если до нее Храм не будет открыт, то церковь намерена проводить праздничные мероприятия в других местах.

Ранее власти Израиля в рамках борьбы с распространением коронавируса запретили все массовые мероприятия и приостановили работу общественного транспорта. Таксистам разрешено возить только по одному пассажиру.

По последним данным, в стране подтверждено 2369 случаев заражения коронавирусом, пять человек умерли.

Иерусалимский Храм Воскресения Христова — главная святыня христианского мира. Считается, что он стоит на том самом месте, где, согласно Священному Писанию, был распят, погребен, а затем воскрес Иисус Христос.


Материалы по теме:

Медведев прибыл с визитом в Израиль
Храм Гроба Господня откроют для всех желающих
Храм гроба Господня закрыт: Власти Иерусалима намерены взыскать с церквей более $180 миллионов
В Иерусалиме закрыли храм Гроба Господня
Добавлено: 26 мар 2020 в 01:49, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"

Загрузка...
Добавить комментарий

Популярное на сегодня
еще новости

Дарья Мороз о зависти к Паулине Андреевой: «Вот на этом фестивале у нее платье было круче, чем у меня»

Дарья Мороз о зависти к Паулине Андреевой: «Вот на этом фестивале у нее платье было круче, чем у меня»

25 мар 10:00Шоу-бизнес
Ни для кого не секрет, что зачастую актеры соперничают друг с другом. И речь не только о ролях в кино. Дарья Мороз призналась, что втихаря оценивает наряды коллег, чтобы в будущем далее..
Материнский капитал в 2020 году

Материнский капитал в 2020 году

25 мар 10:40Блоги / Строительство
Полученный материнский капитал 2020 года можно будет потратить на различные цели, в зависимости от потребностей или семейного положения. далее..
Беременная Сиара с мужем Расселлом Уилсоном и детьми устроила пижамную вечеринку

Беременная Сиара с мужем Расселлом Уилсоном и детьми устроила пижамную вечеринку

25 мар 10:56Шоу-бизнес
34-летняя Сиара и ее семья ответственно относятся к рекомендациям врачей и, как и большинство звезд по всему миру, сейчас соблюдают режим самоизоляции из-за пандемии коронавируса. далее..
Рубль растет. Курс доллара опустился ниже 78 рублей

Рубль растет. Курс доллара опустился ниже 78 рублей

25 мар 10:35Экономика
Курс рубля в моменте утром в среду усиливал рост к доллару, американская валюта опускалась ниже 78 рублей впервые с 20 марта, при этом рубль мало изменяется по отношению к евро, далее..
В Госдуму внесли законопроект о рисках при венчурном инвестировании

В Госдуму внесли законопроект о рисках при венчурном инвестировании

25 мар 10:21Россия
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о допустимом уровне финансовых рисков при венчурном инвестировании с использованием средств бюджета, следует из базы данных нижней далее..
Молитву против коронавируса утвердил патриарх Кирилл

Молитву против коронавируса утвердил патриарх Кирилл

25 мар 10:14Новости на сегодня
В связи с опасностью коронавируса патриарх Кирилл утвердил молитву против пандемии. Ее уже начали читать во всех православных храмах и соборах. РПЦ призвала всех отцов церкви «к далее..



Лента новостей
Настя Каменских: «Штамп в паспорте для нас с Потапом ничего не значил»

Косовские сербы проголосуют за недоверие к албанскому «правительству»

Военным США запретили выезжать за границу

У актрисы из фильма «Жмурки» обнаружили коронавирус

Экономисты подсчитали, что предложения Путина могут принести ₽ 115 млрд

Инсайдер: Меган Маркл чувствует себя "новым человеком" после переезда в Канаду

В Ираке погибли двое турецких военных

Иностранцам запретили владеть землей в Крыму

Самолет Су-27 упал в Черное море

Росавиация разрешила перевозчикам летать в города без аэропортов

В Апатиты и Кировск доставили экспресс-тесты для диагностики COVID-19

Блогер Настя Ивлеева пообщалась в прямом эфире с Джаредом Лето

Депутат анонсировал проведение дополнительного Совета Госдумы

Стало известно о переводе Лещенко в реанимацию больницы в Коммунарке

Техногенная катастрофа в ОРДЛО: на заводе в Харцызске произошла утечка 35 тонн серной кислоты

Террористы в Сирии взорвали мост и остановили движение по стратегической трассе

Собянин напомнил бизнесу об ответственности за сотрудников

Сваха из «Давай поженимся!» дала советы о знакомствах во время карантина

Россиян призвали самоизолироваться дома ради врачей

Эксперт: в обращении Путина виден запрос на солидарность

В Кремле сообщили о переносе встречи Путина с бизнесом в Москву

Проект "Большие гастроли" открывает онлайн "Домашний сезон"

Последние новости
Храм Гроба Господня закрыт на карантин по коронавирусу Храм Гроба Господня закрыт на карантин по коронавирусу Александр и Мася Шпаки показали новый дом Александр и Мася Шпаки показали новый дом Михеева: президент подчеркнул, что безопасность россиян и их здоровье превыше всего Михеева: президент подчеркнул, что безопасность россиян и их здоровье превыше всего Лунный день сегодня 26 марта 2020 года Лунный день сегодня 26 марта 2020 года Россиянам перенесли платежи по кредитам из-за нерабочей недели Россиянам перенесли платежи по кредитам из-за нерабочей недели Финал 10 сезона "Ходячих мертвецов" в апреле не покажут Финал 10 сезона "Ходячих мертвецов" в апреле не покажут Соловьев обозначил судьбу России Соловьев обозначил судьбу России Франция из-за коронавируса выводит войска из Ирака Франция из-за коронавируса выводит войска из Ирака В США более 800 человек умерли от коронавируса В США более 800 человек умерли от коронавируса Озвучивавший голливудских звезд российский актер умер в 37 лет Озвучивавший голливудских звезд российский актер умер в 37 лет США предсказали массовую безработицу США предсказали массовую безработицу
Россия Экономика Общество Политика Шоу-бизнес В мире Главное Сегодня
Копирование материала разрешено при использовании активной ссылки.
По вопросам рекламы и предложений обращайтесь на почту [email protected]

Редакция        
Контакты

Copyright 2012-2020,
Информационное агенство "NewsTes"