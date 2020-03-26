Храм Гроба Господня закрыт на карантин по коронавирусу

Церковные лидеры Израиля и власти этой страны провели встречу по ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции, по итогам которой принято решение закрыть для посещений Храм Гроба Господня (Иерусалимский Храм Воскресения Христова). Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что решение пришлось на преддверие Пасхи. Если до нее Храм не будет открыт, то церковь намерена проводить праздничные мероприятия в других местах.

Ранее власти Израиля в рамках борьбы с распространением коронавируса запретили все массовые мероприятия и приостановили работу общественного транспорта. Таксистам разрешено возить только по одному пассажиру.

По последним данным, в стране подтверждено 2369 случаев заражения коронавирусом, пять человек умерли.

Иерусалимский Храм Воскресения Христова — главная святыня христианского мира. Считается, что он стоит на том самом месте, где, согласно Священному Писанию, был распят, погребен, а затем воскрес Иисус Христос.