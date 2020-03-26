Игорь Николаев госпитализирован с подозрением на коронавирус

Самочувствие Игоря Николаева резко ухудшилось. По сообщениям журналистов, музыканта доставили в больницу в Коммунарке. Сейчас он проходит обследования.

Очередные тревожные новости поступают на тему коронавируса. На этот раз журналисты выяснили, что 60-летний Игорь Николаев оказался в больнице с подозрением на коронавирус. Диагноз музыканта пока не подтвержден, но у него якобы есть все симптомы недуга.

Сам артист, как и его окружение, пока не комментирует данную информацию. Последние несколько дней до госпитализации Николаев провел дома, решив добровольно самоизолироваться. «Картинка из прошлой, докарантинной жизни: игра в четыре руки с Рэем Чарльзом в парке Монтре. Было ли это? А, главное, будет ли еще? Всем здоровья! Берегите друг друга», — делился эмоциями музыкант три дня назад.

Пока неизвестно, где Игорь Николаев заразился коронавирусом. В последние несколько недель музыкант не выезжал в другие страны. У него был длительный гастрольный тур по городам России, о котором Николаев подробно рассказывал в Сети.

Поклонники предполагают, что он мог заразиться на дне рождении Аллы Крутой, где присутствовал Лев Лещенко. Напомним, что 78-летний артист сейчас находится в Коммунарке, у него диагноз коронавирус подтвердился.

При этом заразиться могла и супруга Николаева Юлия Проскурякова. Последние несколько дней возлюбленная артиста тоже находилась дома на режиме самоизоляции. Юлия, которая сейчас получает образование в ГИТИСе, рассказывала, что теперь ей приходится учиться онлайн, но зато благодаря карантину она может больше времени проводить с дочерью.