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Новости » Экономика » Исследование: страховщики не увидят резкого роста выплат

Исследование: страховщики не увидят резкого роста выплат

Исследование: страховщики не увидят резкого роста выплат
Страховые компании России не столкнутся с резким ростом выплат из-за пандемии коронавируса, поскольку такие события обычно относятся к исключениям из страхового покрытия, однако свое влияние на страховщиков окажут многие другие косвенные факторы, говорится в аналитическом обзоре, подготовленном Национальным рейтинговым агентством (НРА) и имеющемся в распоряжении РИА Новости.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире заражены уже более 372 тысяч человек, свыше 16 тысяч скончались. В России по состоянию на 25 марта подтверждено 658 случаев.

"В настоящее время ожидания рынка смещаются от стратегий роста к сохранению объема премий. На мировую экономику оказывает негативное влияние пандемия коронавируса. Резкого роста выплат не произойдет, так как подобные случаи обычно относятся к исключениям из страхового покрытия", - говорится в обзоре.

Однако сборы страховщиков все равно пострадают, в частности, из-за приостановки авиасообщения с большинством стран, уменьшения грузооборота, отмены массовых мероприятий, ухудшения положения предприятий малого и среднего бизнеса. Также последствия кризиса коснутся инвестиционных доходов страховщиков, отмечают в НРА.

Маска, антисептик, тепловизор: профилактика коронавируса в России© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Почти во всех российских регионах ввели режим повышенной готовности, предполагающий введение мер профилактики COVID-19.

1 из 19

Почти во всех российских регионах ввели режим повышенной готовности, предполагающий введение мер профилактики COVID-19.

© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанк© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Те, кто приезжает из стран с неблагополучной ситуацией по коронавирусу, должны провести дома 14 дней со дня возвращения.

2 из 19

Те, кто приезжает из стран с неблагополучной ситуацией по коронавирусу, должны провести дома 14 дней со дня возвращения.

© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанк© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

Все массовые мероприятия с участием более 50 человек отменены.

3 из 19

Все массовые мероприятия с участием более 50 человек отменены.

© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанк© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

С 23 марта по 12 апреля российские школьники уходят на каникулы или дистанционное обучение.

4 из 19

С 23 марта по 12 апреля российские школьники уходят на каникулы или дистанционное обучение.

© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанк© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Образовательные учреждения запаслись антисептическими растворами для рук.

5 из 19

Образовательные учреждения запаслись антисептическими растворами для рук.

© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанк© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

В школах проводят тщательную санитарную обработку помещений.

6 из 19

В школах проводят тщательную санитарную обработку помещений.

© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанк© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

В Новосибирской области прорабатывают возможность организации стопроцентного температурного контроля пассажиров.

7 из 19

В Новосибирской области прорабатывают возможность организации стопроцентного температурного контроля пассажиров.

© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанк© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанк

На вокзалах тщательно моют все поверхности.

8 из 19

На вокзалах тщательно моют все поверхности.

© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанк© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанк

Сотрудники службы транспортной безопасности измеряют температуру пассажирам на железнодорожном вокзале Адлера.

9 из 19

Сотрудники службы транспортной безопасности измеряют температуру пассажирам на железнодорожном вокзале Адлера.

© РИА Новости / Артур ЛебедевПерейти в фотобанк© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанк

Дополнительные санитарные меры принимают в общественном транспорте.

10 из 19

Дополнительные санитарные меры принимают в общественном транспорте.

© РИА Новости / Артур ЛебедевПерейти в фотобанк© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

Автобусы, троллейбусы и метро обрабатывают специальным составом.

11 из 19

Автобусы, троллейбусы и метро обрабатывают специальным составом.

© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанк© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

Санитарная обработка трамвая в Санкт-Петербурге.

12 из 19

Санитарная обработка трамвая в Санкт-Петербурге.

© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанк© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

Дезинфекция направлена на минимизацию риска распространения коронавируса.

13 из 19

Дезинфекция направлена на минимизацию риска распространения коронавируса.

© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанк© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Особые меры приняли во Внуково.

14 из 19

Особые меры приняли во Внуково.

© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанк© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Уборка в аэропорту Внуково.

15 из 19

Уборка в аэропорту Внуково.

© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанк© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Прибывающим во Внуково пассажирам дистанционно измеряют температуру на борту самолетов, затем термометрию повторяют в зале прилета.

16 из 19

Прибывающим во Внуково пассажирам дистанционно измеряют температуру на борту самолетов, затем термометрию повторяют в зале прилета.

© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанк© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанк

Тепловизоры установили и в зоне вылета аэропорта.

17 из 19

Тепловизоры установили и в зоне вылета аэропорта.

© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанк© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

В Новой Москве начали возводить лечебный блок коронавирусного медцентра. Больница будет рассчитана на 500-600 пациентов.

18 из 19

В Новой Москве начали возводить лечебный блок коронавирусного медцентра. Больница будет рассчитана на 500-600 пациентов.

© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанк© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, инфекционный центр построят в течение месяца.

19 из 19

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, инфекционный центр построят в течение месяца.

© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанк1 из 19

Почти во всех российских регионах ввели режим повышенной готовности, предполагающий введение мер профилактики COVID-19.

© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанк2 из 19

Те, кто приезжает из стран с неблагополучной ситуацией по коронавирусу, должны провести дома 14 дней со дня возвращения.

© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанк3 из 19

Все массовые мероприятия с участием более 50 человек отменены.

© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанк4 из 19

С 23 марта по 12 апреля российские школьники уходят на каникулы или дистанционное обучение.

© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанк5 из 19

Образовательные учреждения запаслись антисептическими растворами для рук.

© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанк6 из 19

В школах проводят тщательную санитарную обработку помещений.

© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанк7 из 19

В Новосибирской области прорабатывают возможность организации стопроцентного температурного контроля пассажиров.

© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанк8 из 19

На вокзалах тщательно моют все поверхности.

© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанк9 из 19

Сотрудники службы транспортной безопасности измеряют температуру пассажирам на железнодорожном вокзале Адлера.

© РИА Новости / Артур ЛебедевПерейти в фотобанк10 из 19

Дополнительные санитарные меры принимают в общественном транспорте.

© РИА Новости / Артур ЛебедевПерейти в фотобанк11 из 19

Автобусы, троллейбусы и метро обрабатывают специальным составом.

© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанк12 из 19

Санитарная обработка трамвая в Санкт-Петербурге.

© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанк13 из 19

Дезинфекция направлена на минимизацию риска распространения коронавируса.

© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанк14 из 19

Особые меры приняли во Внуково.

© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанк15 из 19

Уборка в аэропорту Внуково.

© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанк16 из 19

Прибывающим во Внуково пассажирам дистанционно измеряют температуру на борту самолетов, затем термометрию повторяют в зале прилета.

© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанк17 из 19

Тепловизоры установили и в зоне вылета аэропорта.

© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанк18 из 19

В Новой Москве начали возводить лечебный блок коронавирусного медцентра. Больница будет рассчитана на 500-600 пациентов.

© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанк19 из 19

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, инфекционный центр построят в течение месяца.

© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанк

"Отсутствие драйверов роста, кроме ДМС, ужесточение требований к активам и уставному капиталу, негативное влияние последствий COVID-2019, ослабление курса национальной валюты приведут к реализации стресс-сценариев прежде всего для мелких и средних игроков", - добавляют эксперты агентства.


Как напоминает НРА, по итогам 2019 года страховой рынок вошел в стагнацию по объему премий, и это худший результат за последние 10 лет. При этом объем выплат показал рост на 88 миллиардов рублей, большинство из которых приходится на страхование жизни. Единственным реальным драйвером рынка стало добровольное медицинское страхование.


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Добавлено: 26 мар 2020 в 05:28, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"

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