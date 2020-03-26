Из-за переноса голосования по Конституции 22 апреля будет рабочим днем

Среда, 22 апреля, будет рабочим днем, так как голосование по поправке к Конституции перенесено на более поздний срок. Об этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал РИА «Новости».

Владимир Путин 25 марта в телеобращении заявил, что из-за ситуации с коронавирусом голосование по поправкам к Конституции будет перенесено.

На вопрос, будет ли 22 апреля рабочим днем, пресс-секретарь ответил утвердительно.

Проведение голосования по поправке в Основной закон было намечено на 22 апреля — этот день должен был стать нерабочим. Глава государства 25 марта подписал указ о переносе голосования, согласно которому новая дата будет определена отдельным указом президента.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила о пандемии коронавируса COVID-19. По последним данным, в мире более 414 тысяч человек заразились инфекцией, свыше 18 тысяч скончались. В России по состоянию на 25 марта известно о 658 случаях, под наблюдением находятся 138 тысяч человек.