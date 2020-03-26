Известный российский комик высмеял полную женщину и разгневал поклонников

Алексей ЩербаковКадр: вДудь / YouTube

Российский комик Алексей Щербаков высмеял полную женщину, которая находилась рядом с ним. Известный стендапер опубликовал фото в Instagram-аккаунте, чем разгневал многих поклонников.

«И диетическую колу пожалуйста...» — написал комик под публикацией фотографии женщины, стоящей в очереди у прилавка. Щербаков объяснил, что сделал данный пост с целью отсеять подписчиков, чтобы «остались только те, кто должен».

В своих выступлениях Щербаков шутил о людях с лишним весом. Однако в комментариях далеко не все позитивно приняли шутку в Instagram. Многие посчитали, что комик перегнул палку. «Вообще похоже на какую-то твою лютую фэтфобию», — заметила milasvet2018__. Юзер stas_solnceev назвал публикацию «зашкваром» со стороны юмориста и задался вопросом, зачем ему публиковать такую запись. «А зачем фоткать и выкладывать, это же заболевание», — написал kobesovt.

В ответ на критику комик не стал отказываться от своих слов или извиняться. В комментариях под постом он ответил некоторым пользователям. На реплику ruzalia_insafovna о том, что женщина может подать на него в суд и получить компенсацию за оскорбление, комик ответил, что сам хотел бы этого, поскольку тогда женщина «хотя бы поест».

Пользовательница natala86515 предложила ему выложить свое голое фото со спины, на что Щербаков написал: «Ты трусики сушить побежишь». Позже он опубликовал видео из аквапарка. В описании комик указал, что разместил ролик с голым торсом, так как «это дань вчерашнему посту про свинюгу».

Щербаков — участник комедийных шоу Comedy Battle, Stand Up и «Прожарка». Он также прославился благодаря участию в YouTube-шоу «Что было дальше?» Еще большую известность ему принесло интервью, которое в январе 2020 года опубликовал журналист и блогер Юрий Дудь.