Ярослав Богданов: финансовая политика Набиуллиной губительна для российской экономики

Финансовая политика главы Центробанка губительна для национальной экономики, считает председатель Совета Фонда защиты прав инвесторов в иностранных государствах Ярослав Богданов. Эксперт выступил с резкой критикой в адрес Эльвиры Набиуллиной после отказа последней снижать ключевую ставку до объективного уровня.

Господин Богданов убежден, что курс, выбранный Банком России, противоречит задачам, которые обозначил президент, а заявления Эльвиры Набиуллиной противоречат друг другу. Так, чиновница заявила, что правительство проводит экономический вектор с доминирующими дезинфляционными факторами. И следом делает другое заявление о возможных рисках инфляции из-за ослабления рубля. По ее мнению, если ключевую ставку повышать или не трогать, это воспрепятствует росту потребительских цен, однако уточнять, каким образом отсутствие спроса в условиях отсутствия денег у населения взвинтит инфляцию, глава Центробанка не стала.

Чиновница существует в какой-то параллельной реальности, считает Ярослав Богданов, отметив, что Набиуллина игнорирует очевидность в стране кризиса, связанного с обвалом цен на нефть, распространением коронавируса, предупреждением Торгово-промышленной палаты (ТПП) об угрозе прекращения деятельности 3 миллионов предпринимателей и риском потери рабочих мест порядка 8,6 миллиона россиян. Все, что предлагает Центробанк в нынешних условиях, точечно и незначительно. Курс Набиуллиной точно идет в разрез федеральным программам, озвученным Владимиром Путиным, в том числе в части борьбы с бедностью населения.

В итоге финансовая политика в стране топчется на месте, доходы населения не то, чтобы не растут, а падают, вместе с ними падает спрос на продукты потребления. Если Эльвира Набиуллина не будет действовать более решительно, глубокого кризиса не избежать, убежден Ярослав Богданов.

Эльвира Набиуллина могла бы «реабилитироваться» в глазах населения, согласись она на конкретные выплаты россиянам в связи с тяжелой ситуацией из-за коронавируса, считает директор Международного Института проблем устойчивого развития Максим Федоренко. Это позволило бы сохранить в какой-то мере потребительский спрос населения и улучшило бы позиции нового правительства в глазах народа. Более того, в отличие от других стран, где пандемия бушует во всю с массовыми летальными исходами, у России есть еще время на принятие таких решений. Однако и в этом случае чиновница заявила, что другие государства прибегли к мере физической поддержки сограждан, потому что исчерпали другие меры. И отнестись к этому заявлению можно только скептически, считает эксперт.