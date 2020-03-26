Ярославец отказался пропускать скорую помощь с маленьким ребенком

В Ярославле ГИБДД проверяет информацию об отказе местного жителя пропускать скорую помощь на экстренном вызове. Местные СМИ опубликовали видео с регистратора, где было запечатлено нарушение.

Водитель иномарки перегородил дорогу и никак не реагировал на сирену и проблесковые маячки. Шофер "скорой" попытался убедить его уступить дорогу и даже пригрозил уголовной статьей, однако это не привело к результату.

По данным местных СМИ, о ситуации уже поставлены в известность правоохранительные органы. Личность нарушителя устанавливается.