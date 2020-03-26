Экскурсия по дому Шайи Лабафа за 5 миллионов долларов

В Сети появились фотографии шикарного особняка Шайи Лабафа, стоимость которого составляет 5,4 миллиона долларов. Огромный многоэтажный дом расположен в одном из самых престижных районов Пасадены.

Когда-то голливудские продюсеры возлагали большие надежды на Шайю Лабафа. Актер играл в кассовых блокбастерах, но из-за скверного характера с возрастом стал все чаще терять перспективные роли. Сейчас артист снимается преимущественно в независимых картинах, которые редко нравятся зрителю. Однако это никак не сказывается на материальном благосостоянии звезды.

Недавно Шайа приобрел большой особняк в пригороде Лос-Анджелеса. В доме — четыре спальни и столько же ванных комнат. Недвижимость Лабафа окружена огромной территорией, на которой нашлось место для сада, фонтана и зеленой рощи.





В дизайне интерьера преобладают светлые оттенки. Стены кремового цвета сочетаются с коричневыми полами, а вся мебель в доме выполнена из натуральных материалов. Также у актера есть и огромная терраса, где можно жарить барбекю и проводить время с друзьями.

Недвижимость очень удачно расположена: из этого района можно быстро добраться как до центра Лос-Анджелеса, так и до океана. Благодаря тому, что дом окружен рощей, его не видно со стороны дороги, что особенно важно для Шайи, который ненавидит папарацци.

Известно, что особняк Лабафа — это новострой, и актер является его первым владельцем. Единственным недостатком дома можно назвать то, что на территории нет бассейна. Напомним, что у артиста есть и еще один объект недвижимости в Лос-Анджелесе — дом в элитном районе Шерман-Окс он приобрел еще десять лет назад, когда находился на пике популярности. Тогда покупка обошлась звезде в 1,8 миллиона долларов.

В новом особняке Лабаф проживает один. Ранее актер был женат на коллеге по съемочной площадке Мии Гот, но этот брак просуществовал всего пару лет. После расставания с супругой Шайа начал встречаться с британской певицей Талией Дебретт Барнетт, но позднее и эти отношения закончились. Сейчас о личной жизни звезды почти ничего неизвестно.

Фото: Getty Images, Deasypennerpodley.com