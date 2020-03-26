© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкЦеновая война на нефтяном рынке грозит наступлением "эпохи нефти по 20 долларов за баррель", пишут японские СМИ. Эксперт Станислав Митрахович в эфире радио Sputnik представил свой прогноз развития событий.
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Эксперт назвал два возможных финала "ценовой войны" в нефтяной сфере
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Автор: Лидия Мартынова
Добавлено: 26 мар 2020 в 20:49, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"
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