Эксперт назвал два возможных финала "ценовой войны" в нефтяной сфере

© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкЦеновая война на нефтяном рынке грозит наступлением "эпохи нефти по 20 долларов за баррель", пишут японские СМИ. Эксперт Станислав Митрахович в эфире радио Sputnik представил свой прогноз развития событий.