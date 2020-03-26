Эксперты оценили последствия нерабочей недели из-за коронавируса

Предприниматели должны без значительных потерь пережить объявленную нерабочей неделю для предотвращения угрозы быстрого распространения коронавируса нового типа. Об этом в беседе с порталом Ura.ru заявил замдиректора группы корпоративных рейтингов АКРА Василий Танурков.

По его словам, в России дважды в год случаются длительные выходные — в январе и в мае. При этом бизнес всегда переживает эти периоды без последствий.





"Если мера не распространится в обязательном порядке на тех, кто обычно работает в выходные, например, представителей сферы обслуживания, то никакого катастрофического эффекта быть не должно", — отметил эксперт.

Глава общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Александр Калинин считает, что предприниматели смогут найти средства на выплаты для ушедших на выходные сотрудников за счет других мер по поддержке бизнеса, которые вводятся на время пандемии коронавируса.





"После речи президента бизнесмены будут понимать, не дожидаясь изменений, что им дадут отсрочки по всем платежам. Сейчас делается все, чтобы бизнес мог спокойно работать. Это же касается отсрочки по кредитам на шесть месяцев", — заявил Калинин.

Он подчеркнул, что президент принял такое решение с заботой о людях.