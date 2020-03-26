Эштон Катчер и Мила Кунис с детьми сделали милый подарок для врачей в разгар пандемии коронавируса

Лица детей 36-летней Милы Кунис и 42-летнего Эштона Катчера, пятилетней Уайетт и трехлетнего Димитрия, довольно часто мелькают на снимках папарацци, однако сами звездные родители крайне редко делятся семейными кадрами в своих соцсетях.

Недавно же Эштон опубликовал в инстаграме новое фото с детьми — на нем они держат в руках плакат со словами благодарности врачам и работникам других служб, которые продолжают добросовестно выполнять свою работу в разгар пандемии коронавируса. Этот постер дети сделали вместе с родителями, сидя дома в самоизоляции.





Дети Милы Кунис и Эштона Катчера Уайетт и Димитрий

Для всех тех, кто сейчас находится на передовой. Медицинские работники, курьеры, работники продуктовых магазинов и люди с добрым сердцем и сильным духом, у которых сейчас не остается другого выбора, кроме как идти на работу. Вместе мы сделали для вас это,

— подписал снимок Катчер.





Мила Кунис и Эштон Катчер

До начала карантина Милу Кунис и Эштона Катчера с детьми можно было чуть ли не каждый день заметить на улицах Лос-Анджелеса — об это свидетельствовали многочисленные снимки папарацци. Теперь же звездное семейство явно сократило количество прогулок по городу. Вместо этого Мила и Эштон стараются находить для дочери и сына развлечения в пределах их семейного дома.

В самоизоляции Кунис и Катчер с детьми явно не скучают. В своих интервью звездная пара неоднократно признавалась, что обожает проводить время дома с Уайетт и Димитрием: вместе они читают книги, рисуют и дурачатся.

Когда речь заходит о воспитании детей, мы часто ведем себя очень глупо. Однако это не из-за отсутствия опыта и специальных навыков. Дома мы чувствуем себя настолько комфортно, что не боимся показаться глупыми,

— делилась Мила в одной из бесед с журналистами.





Мила Кунис