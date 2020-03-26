Кейс со слитками золота не улетел в Лондон: случайно открылся в Шереметьево

В аэропорту Шереметьево грузчики случайно уронили кейс, из которого выпали два золотых слитка.

Кейс упал с погрузочной тележки, на которой доставляли багаж на рейс «Аэрофлота» из Москвы в Лондон, сообщила сегодня, 26 марта, Baza. Слитки обнаружили в погрузочной зоне уже другие грузчики и передали полиции.

«Два золотых слитка общей стоимостью 57 млн 900 тыс. рублей и весом 25.5 кг принадлежат Красноярскому заводу цветных металлов. Драгоценный кейс отправляли рейсом „Аэрофлота“ из Москвы в Лондон», — указал телеграм-канал.