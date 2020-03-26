Кому достанется наследство Инны Макаровой

Любимая работа сделала Инну Владимировну не только кумиром миллионов, но и улучшила качество ее жизни. Так, в 1949 году она получила Сталинскую премию за роль Любови Шевцовой в «Молодой гвардии» и не менее приятный бонус — квартиру в Москве. С первым супругом — режиссером Сергеем Бондарчуком — Макарова ютилась в однушке, расположенной по улице Песчаной. После появления на свет ребенка артистка стала хлопотать по поводу увеличения жилплощади.
Ее старания не прошли даром: звездной семье достались просторные апартаменты на Украинском бульваре. Звезда владела и дачей в Подмосковье, где сотка земли сейчас оценивается в 200 тысяч рублей. В загородном доме она в свое время жила с бывшим мужем и дочкой.
Лет шесть назад здесь снималась передача «Идеальный ремонт». Дизайнеры изменили интерьер имения Инны Владимировны до неузнаваемости, но ей такие перемены пришлись по душе.
Кому перейдет недвижимость Макаровой — пока не сообщается. Портал «Дни ру» также не сообщает, оставила ли актриса завещание. Скорее всего, полноправной хозяйкой апартаментов станет единственная дочь звезды — режиссер Наталья Бондарчук. Двоих мужей Инны Владимировны — Сергея Федоровича и хирурга Михаила Перельмана — уже нет в живых. При жизни артистка вспоминала о непростом расставании с Бондарчуком.
«Расходиться он не хотел. У него, по-моему, даже этой четкой мысли никогда не было. Однажды утром Сережа читал в постели вслух сценарий фильма «Судьба человека», я собирала чемодан ― мне надо было уезжать в Ленинград на съемки фильма «Дорогой мой человек». И вдруг выпалила, как будто это не я говорю: «Мы должны расстаться». И упала на тахту. Мне кажется, что сознание потеряла. Открываю через какое-то время глаза и вижу Сергея. Он рыдал», — откровенничала она.
Напомним, Инны Макаровой не стало на 94-ом году жизни. В последнее время она много болела. В начале марта появилась новость о ее госпитализации. «Да, мама в больнице. Она все время теперь в больницах. А что вы хотите? Все-таки 94-й год пошел. Никакими подробностями о ее состоянии делиться я не буду», — комментировала происходящее Наталья Бондарчук.
Фото: Legion-Media