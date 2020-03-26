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Кому достанется наследство Инны Макаровой

Кому достанется наследство Инны Макаровой
25 марта не стало звезды советского кинематографа Инны Макаровой. Актриса считалась довольно обеспеченным человеком. На ее счету несколько квартир, загородный дом. Кто из ее близких теперь будет распоряжаться ими?

Любимая работа сделала Инну Владимировну не только кумиром миллионов, но и улучшила качество ее жизни. Так, в 1949 году она получила Сталинскую премию за роль Любови Шевцовой в «Молодой гвардии» и не менее приятный бонус — квартиру в Москве. С первым супругом — режиссером Сергеем Бондарчуком — Макарова ютилась в однушке, расположенной по улице Песчаной. После появления на свет ребенка артистка стала хлопотать по поводу увеличения жилплощади.

Ее старания не прошли даром: звездной семье достались просторные апартаменты на Украинском бульваре. Звезда владела и дачей в Подмосковье, где сотка земли сейчас оценивается в 200 тысяч рублей. В загородном доме она в свое время жила с бывшим мужем и дочкой.

Лет шесть назад здесь снималась передача «Идеальный ремонт». Дизайнеры изменили интерьер имения Инны Владимировны до неузнаваемости, но ей такие перемены пришлись по душе.

Кому перейдет недвижимость Макаровой — пока не сообщается. Портал «Дни ру» также не сообщает, оставила ли актриса завещание. Скорее всего, полноправной хозяйкой апартаментов станет единственная дочь звезды — режиссер Наталья Бондарчук. Двоих мужей Инны Владимировны — Сергея Федоровича и хирурга Михаила Перельмана — уже нет в живых. При жизни артистка вспоминала о непростом расставании с Бондарчуком.

«Расходиться он не хотел. У него, по-моему, даже этой четкой мысли никогда не было. Однажды утром Сережа читал в постели вслух сценарий фильма «Судьба человека», я собирала чемодан ― мне надо было уезжать в Ленинград на съемки фильма «Дорогой мой человек». И вдруг выпалила, как будто это не я говорю: «Мы должны расстаться». И упала на тахту. Мне кажется, что сознание потеряла. Открываю через какое-то время глаза и вижу Сергея. Он рыдал», — откровенничала она.

Напомним, Инны Макаровой не стало на 94-ом году жизни. В последнее время она много болела. В начале марта появилась новость о ее госпитализации. «Да, мама в больнице. Она все время теперь в больницах. А что вы хотите? Все-таки 94-й год пошел. Никакими подробностями о ее состоянии делиться я не буду», — комментировала происходящее Наталья Бондарчук.

Фото: Legion-Media


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Добавлено: 26 мар 2020 в 09:07, Журналист, сотрудник ИА "NewsTes"

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