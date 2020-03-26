Король Саудовской Аравии закрыл три города: борьба с пандемией

Жителям Саудовской Аравии отныне запрещён въезд или выезд из Эр-Рияда, Мекки и Медины в соответствии с новыми мерами властей крупнейшей арабской монархии в борьбе с распространением коронавируса нового типа (Covid-19). Запрет утверждён королём Салманом ибн Абдул-Азизом аль-Саудом, передаёт сегодня, 26 марта, телеканал «Аль-Арабия».

Монарх также одобрил меру, которая запрещает жителям 13 регионов Королевства Саудовская Аравия (КСА) совершать поездки между различными районами страны.

В целях более широкого сдерживания распространения смертельного вируса недавно введённый комендантский час будет начинаться в 15.00 вместо семи вечера в трёх городах: Эр-Рияде, Мекке и Медине.

До настоящего времени в КСА подтверждены два летальных исхода в результате заражения коронавирусной инфекцией. Накануне, 25 марта, власти страны сообщили о 46-летнем жители Мекки, скончавшемся после инфицирования. Общее число заражённых , по данным на утро четверга, составляет 900.

Как сообщало ИА Newstes, в ответ на глобальную пандемию саудовское правительство приняло ранее строгие меры, направленные на защиту граждан от коронавируса. Торговые центры и парки закрыты, гражданам настоятельно рекомендуется оставаться дома. Ресторанам запрещается подавать еду в своих помещениях. Улицы крупнейшей арабской монархии опустели сразу после вступления в силу с 23 марта режима комендантского часа, установленного с 7 вечера до 6 утра на 21 день.