Косовские сербы проголосуют за недоверие к албанскому «правительству»

В «парламенте» самопровозглашенной республики Косово начались голосования по вопросу вынесения вотума недоверия «правительству» во главе с Альбином Курти, сообщают «Вечерние новости».

Председатель парламентской группы политического блока «Сербский список», представляющего интересы сербов во временных органах власти Косово, Игор Симич заявил, что все десять депутатов от этой партии поддержат предложение о выражении недоверия «правительству» Курти. Ранее и оппозиционные партии заявили о своей готовности поддержать инициативу по «свержению правительства».

«Правительство не показало уважения к сербскому народу, а именно к „Сербскому списку“, победившему на выборах и представляющему интересы сербской общины. Поэтому все десять депутатов „Сербского списка“ поддержат вынесение вотума недоверия правительству Альбина Курти», — заявил Симич.

Депутаты «Сербского списка» и представители остальных национальных меньшинств, в соответствии с мерами эпидемиологической предосторожности, размещены на балконе парламентского зала.

Реакция проправительственной партии «Самоопределение», возглавляемой действующим «премьером», не заставила себя ждать. Глава депутатской группы «Самоопределение» Реджеп Селими обрушился с резкой критикой на «заговорщиков», не забыв хоть и мельком, но упомянуть «злую руку Белграда».

Как сообщает Kosovo Online со ссылкой на Gazeta Expres, на сегодняшнее внеочередное заседание парламента Косово, которое должно было пройти без гостей и СМИ, прибыл посол США Филипп Коснет.

«Сербский список» — политический блок косовских сербов, одержавший победу во всех сербских муниципалитетах Косово и Метохии на последних местных выборах. «Сербский список» придерживается линии Сербской прогрессивной партии президента Александра Вучича.

Кирилл Борщев